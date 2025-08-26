Caso ANDIS: Córdoba, entre las provincias con mayor rechazo al escándalo de los audios

El escándalo de los audios de la ANDIS no sólo sacudió la agenda política nacional, sino que también tuvo un fuerte impacto en Córdoba, donde la reacción en redes sociales se convirtió en un termómetro del clima social. Según el informe de Grupo Feedback, en apenas 72 horas se registraron más de 243.000 menciones a nivel país, con picos de hasta 8.000 interacciones por hora.

En Córdoba, el 62% de las expresiones fueron negativas, lo que ubica a la provincia en el podio, detrás de CABA (64%) y Buenos Aires (63%), y por encima de otras como Santa Fe (61%) y Mendoza (60%). “El rechazo en Córdoba se sostuvo principalmente en X y en cadenas de Facebook, con fuerte viralización de memes y críticas a la Casa Rosada”, detalla el estudio.

Jóvenes y adultos, distintas formas de rechazo

El análisis muestra que los jóvenes de 18 a 24 años cordobeses participaron activamente en TikTok y Twitter, con memes, ironías y humor ácido, aunque mayoritariamente en tono crítico. En cambio, los adultos de 35 a 64 años expresaron un enojo directo y sin matices: seis de cada diez usuarios cordobeses de ese rango etario manifestaron un rechazo frontal.

Córdoba como epicentro digital

La provincia se consolidó como uno de los principales polos de conversación fuera del AMBA. “El volumen digital de Córdoba fue similar al de Rosario y Mendoza, pero con un tono más crítico hacia la figura de Karina Milei”, explica el informe. La hermana del presidente pasó de ser considerada “la estratega invisible” a convertirse en blanco directo de acusaciones, con hashtags como #KarinaMilei y #Cajera.

De la “anticorrupción” a la “casta propia”

La investigación detectó un cambio en la percepción pública del gobierno: de un discurso de “outsider anticorrupción” a la idea de que Milei también tiene su propia casta. En Córdoba, ese giro se expresó con fuerza en los comentarios que asociaron el caso con frases como “son todos iguales” y “otro gobierno que roba”.

El estudio advierte que el impacto político puede ser profundo si aparecen nuevos escándalos: “Milei está golpeado, pero no quebrado. Sin embargo, Córdoba muestra que la paciencia social frente a la corrupción tiene un límite muy bajo”.