Paredes inauguró el nuevo edificio de la Municipalidad: “Tanti despertó y está dando un gran paso”

Con un discurso atravesado por la memoria, la identidad y una fuerte apelación a la construcción colectiva, el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, encabezó un acto cargado de simbolismo político: la recuperación de un edificio histórico que perteneció a una cooperativa emblemática de la localidad y que volverá a quedar definitivamente en manos del pueblo.

“Hay que terminar con los nombres propios. Esto lo hace la gente de Tanti”, afirmó Paredes, al reivindicar el valor de la unidad y del consenso como pilares del proceso que atraviesa la ciudad. En ese sentido, remarcó que hoy el municipio tiene la responsabilidad de conducir el Estado, pero advirtió que sin una comunidad organizada y unida, ningún proyecto es sostenible en el tiempo.

El jefe comunal recordó que la cooperativa recuperada no solo cumplió un rol central en la provisión de agua, sino también de telefonía, y la definió como “un modelo digno”, nacido de la organización social y del compromiso colectivo. En contraposición, señaló que la falta de unidad y el abandono institucional de años anteriores derivaron en la pérdida de ese patrimonio, obligando al municipio a “comprar por segunda vez lo que ya era de los vecinos”.

“Hoy estamos en otro momento. Tanti está dando un gran paso y hace rato que despertó”, sostuvo, al valorar el acompañamiento de la comunidad y el respaldo de intendentes de la región, legisladores provinciales y del Gobierno de Córdoba. “Gran parte de nosotros peleamos por un Estado presente, pero que también tiene que ser eficiente”, subrayó.

Paredes destacó que el edificio recuperado se transformará en un espacio modelo para la ciudad y expresó su orgullo por quienes hicieron posible la obra. Reconoció especialmente el trabajo de electricistas, arquitectos y empresas locales, al remarcar que la puesta en valor del inmueble no solo recupera identidad, sino que también genera empleo y movimiento económico en la ciudad.

El intendente no ocultó la carga emocional del momento. “A veces me da nostalgia y a veces alegría. Hubo mucha gente que dio batalla por esta institución. Hoy tuvimos la suerte de volver a tenerla”, expresó, en uno de los pasajes más sentidos de su discurso.

En clave de gestión, Paredes repasó una serie de obras y proyectos en marcha, entre ellos la construcción de polideportivos en distintos barrios y la ampliación de la oferta educativa universitaria, con la incorporación de nuevas aulas equipadas con salas de informática, en articulación con la Universidad Raúl Alfonsín. “Estamos peleando una carrera universitaria. No me quiero adelantar mucho, pero ya hay grandes novedades”, adelantó.

Uno de los anuncios centrales estuvo vinculado al sistema de salud pública. Paredes informó que se están construyendo 175 metros cubiertos en el centro de salud, donde se sumarán seis nuevos consultorios y una sala especialmente preparada para equipamiento médico. Explicó que la ampliación responde al colapso del sistema sanitario, producto del aumento de vecinos que dejaron de acceder a la salud privada.

Hacia el final, el intendente sostuvo que la crisis actual no es solo económica, sino también social y cultural, y que solo puede enfrentarse con ideas, convicción y trabajo colectivo. Agradeció el acompañamiento de los vecinos y llamó a dejar atrás divisiones estériles, al considerar que la comunidad reclama consensos y soluciones concretas.

“Es la primera vez en la historia que Tanti va a tener su casa. Lo que era de Tanti, queda en Tanti. Dejamos de pagar alquileres y eso es un orgullo enorme”, cerró Paredes.

Finalmente, el intendente descartó asumir como diputado nacional en reemplazo de Juan Schiaretti, al ratificar su decisión de continuar al frente del municipio y profundizar el proyecto político en la ciudad.