Un intendente de Córdoba lo hizo: enumeró las obras que no hará por la millonaria deuda de los vecinos

El municipio de Laguna Larga comenzó a sentir con fuerza el peso de la deuda que mantienen sus propios vecinos en las arcas locales. A través de una campaña en redes sociales, el intendente Matías Torres Cena expuso que el pasivo total asciende a casi $1.800 millones y tradujo esa cifra en algo concreto: obras y servicios que hoy no pueden realizarse. “Desde 45 cuadras de pavimento hasta 10 mil luces LED, eso es lo que no vuelve a los vecinos”, remarcó el mandatario.

La iniciativa municipal busca correr la discusión del terreno abstracto de los números y llevarla a la vida cotidiana. “Cuando no pagás las tasas, no es que le falta plata al municipio: faltan calles, faltan luces, faltan servicios”, insistió Torres Cena, al detallar que la deuda total alcanza los $1.795.512.426,78.

Córdoba mueve fichas tras la derrota de Milei y fuerza diálogo con la Casa Rosada

Según el desglose oficial, los mayores montos corresponden a la Tasa de Servicio a la Propiedad ($761.112.495), Comercio e Industria ($509.734.102), Obra de Pavimento ($306.976.460) y cementerio ($112.053.251). Con esos recursos, el municipio estima que podría concretar 200 cuadras de cordón cuneta, construir 35 viviendas de 50 m² o incorporar ocho camiones recolectores de residuos, entre otras inversiones.

Para Torres Cena, el problema no es solo financiero, sino también cultural. En ese sentido, relató una anécdota que, según él, sintetiza la situación: “Tengo un comerciante que debe 18 millones de pesos y aun así se queja de cómo cobramos. Eso es un problema de cultura tributaria, de no entender que esto es un esfuerzo colectivo”.

El rol del Estado y las obligaciones de los vecinos

El intendente fue directo al cuestionar la idea de que los derechos se garantizan sin costos. “Hay una creencia de que los derechos son gratuitos, como si aparecieran por arte de magia. No se puede garantizar derechos si no los pagás”, sostuvo. Y fue más allá: “¿Cómo hago para sostener el alumbrado, el barrido y la limpieza si no me pagan las tasas? No hay manera”.

Rambaldi: “Estamos saliendo del infierno; cuando no se roba, la plata alcanza”

En materia de obra pública, defendió el concepto de contribución por mejora y advirtió que el incumplimiento de algunos vecinos termina afectando a toda la comunidad. “Cuando no pagás, me estás arruinando y estás imposibilitando que el municipio siga haciendo obras y que se genere una sinergia para crecer”, afirmó.

Torres Cena también reivindicó el rol social del Estado local, especialmente en el acompañamiento a clubes e instituciones deportivas. “Ahí se contienen pibes, se enseñan valores, se los saca un poco de la pantalla”, explicó, y rechazó la idea de un Estado ausente: “Para que haya libertad robusta, necesitás una estructura estatal robusta. El Estado no puede retirarse y mirar desde afuera”.

En cuanto a la gestión, planteó avanzar en digitalización e inteligencia artificial para agilizar respuestas y mejorar la eficiencia, además de impulsar esquemas de regionalización, como compras conjuntas de maquinaria o una coordinación en la gestión de residuos entre municipios vecinos.

Finalmente, advirtió que las comunas enfrentan una autonomía limitada, con trabas legislativas y burocráticas que dificultan el acceso al crédito, y reclamó que los intendentes de ciudades intermedias participen en la discusión de una reforma tributaria. “Así como pagás la cuota de un club para que funcione, tenés que pagar tus tasas para que el Estado municipal pueda cumplir”, cerró.