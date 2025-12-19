Rambaldi: “Estamos saliendo del infierno; cuando no se roba, la plata alcanza”

En la municipalidad de La Calera se vive el proceso final del ordenamiento del caos administrativo. Fernando Rambaldi lo reitera varias veces durante la entrevista con Perfil: “Estamos saliendo del infierno; cuando no se roba, la plata alcanza”.

Defendió con énfasis el rumbo de su gestión municipal, Aseguró que el municipio logró sanear sus cuentas, encarar obras estructurales y redefinir el rol del Estado local bajo un modelo centrado en la eficiencia y la transparencia.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la situación financiera del municipio. El intendente afirmó que el balance operativo arrojó un superávit de 1.000 millones de pesos, un resultado que, según explicó, responde a un cambio de lógica en la administración pública. “Pudimos demostrar nosotros que cuando no se roba la plata alcanza”, sostuvo, marcando un fuerte contraste con la gestión anterior, a la que acusó sin rodeos: “Mi antecesor es delincuente y nosotros no”.

Lemos: "Vine a despertar a Río Ceballos, un gigante dormido"

El motivo para sostener la transparencia en las cuentas pública es la implementación de normas internacionales ISO 9001 y 37.001. Para el intendente, la honestidad no es un valor declamativo sino una herramienta concreta de gobierno.

Obra Pública con fondos propios

A pesar del contexto económico adverso y de la caída de transferencias, Rambaldi remarcó anunció que se lanzará la licitación para la reconstrucción integral de la calle Bolívar, una arteria clave de la ciudad, que describió como “destruida”. La obra abarcará unos 1.500 metros lineales e incluirá hormigonado, pavimento y desagües pluviales.

Tarifaria 2026 en Alta Gracia: 0% de aumento, exenciones y foco en servicios y obras

El jefe municipal subrayó que gran parte de los proyectos en marcha —pavimento en barrios, obras de gas y mejoras en infraestructura básica— se financian con “ahorro genuino de los vecinos” y fondos municipales. “Hoy 100 metros de pavimento lineal en una calle de barrio salen entre 30 y 40 millones de pesos”.

Empleados con formación

Se autodefine más como un gestor que como un dirigente político tradicional y propone trasladar “las buenas prácticas del sector privado al sector público”. En esa línea, defendió una de las decisiones más polémicas de su administración: la reducción del personal municipal. Según precisó, la planta pasó de 323 empleados a 196. “La eficiencia es achicar el Estado”, afirmó, sin eufemismos.

Como contracara, resaltó un proceso de profesionalización del recurso humano. Mientras que al inicio de su gestión menos del 20% del personal contaba con título, hoy —según sus datos— el 92% está titulado y más del 15% posee formación de posgrado. “No se trata solo de gastar menos, sino de gestionar mejor”, argumentó.

La relación con el sector privado es otro de los pilares del modelo Rambaldi. “El Estado grande, el Estado socio bobo, se terminó”, sentenció. En ese marco, impulsó la creación de la Cámara Empresaria de La Calera y anunció beneficios fiscales de largo plazo, como la eximición de tasas municipales por 30 años para nuevos emprendimientos, con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo local.

En materia turística, el intendente destacó la recuperación de la Laguna Azul como uno de los hitos de su gestión. Mediante un esquema de articulación público-privada, el predio recibió una inversión privada de 400 millones de pesos y hoy cuenta con un restaurante y un parque acuático. “Parece un lago del sur, pero está a 10 minutos de Córdoba capital”, graficó.