Tarifaria 2026 en Alta Gracia: 0% de aumento, exenciones y foco en servicios y obras

El intendente Marcos Torres, junto al viceintendente Jorge de Nápoli, el secretario de Economía y Finanzas, Carlos Di Leo, y el director de Ingresos Públicos, Diego Forte, presentó este viernes los proyectos de Presupuesto y Tarifaria para el ejercicio 2026. La propuesta central es clara: no habrá aumentos en las tasas municipales, en un contexto económico nacional complejo, con equilibrio fiscal y control del gasto como ejes de la planificación.

Entre los puntos destacados de la Tarifaria 2026 se incluyen exenciones del 100% para taxis y remises, alquileres temporarios y jubilados con haberes mínimos, además de reducciones del 30% en derechos de construcción, orientadas a facilitar la regularización de obras y acompañar la actividad económica local.

En cuanto al destino de los recursos, el proyecto prevé que el 33% del presupuesto —unos $17.100 millones— se destine a servicios públicos, como limpieza urbana, alumbrado, agua, cloacas, bacheo y mantenimiento general. Torres remarcó que se trata de un modelo sostenido en el tiempo, con planificación y sin improvisaciones.

Otro 27% del presupuesto estará orientado a políticas de contención y desarrollo social, que incluyen salas cuna y CDI, merenderos, comedores para adultos mayores, programas habitacionales, atención primaria de la salud, intervenciones en escuelas, talleres barriales, empleo y políticas preventivas de seguridad.

En materia de infraestructura, se proyecta una inversión de $6.700 millones (13%) en obras estratégicas como redes de gas, pavimento y bacheo, la rotonda de la ruta C-45, la finalización de la Avenida del Libertador, el Plan Aurora para establecimientos educativos y el inicio del proceso de recuperación de la Colonia Santa Fe.

Durante la presentación, las autoridades subrayaron que el presupuesto 2026 —estimado en $52.400 millones— fue elaborado bajo estrictos criterios de responsabilidad fiscal. El municipio se mantiene sin deudas, con ahorros y seis años consecutivos de superávit, incluso en escenarios económicos adversos. Además, destacaron que el gasto por habitante en Alta Gracia es de $873.333, un 36% menor al de municipios de tamaño similar, lo que refuerza el perfil de eficiencia de la administración local.

“En este contexto nacional difícil, el esfuerzo no va a recaer en los vecinos”, sostuvo Torres, al ratificar que el incremento de tasas para 2026 será del 0%.