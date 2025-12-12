Ojos en Alerta ya opera en 210 municipios y suma recursos para la temporada

Ojos en Alerta se consolida en el interior provincial como uno de los programas de prevención más extendidos y utilizados por los vecinos. La herramienta, que permite enviar alertas directas vía WhatsApp ante situaciones de inseguridad o emergencias, se integra al trabajo cotidiano de las Guardias Locales creadas el último año en municipios y comunas.

El programa se desarrolla dentro del nuevo modelo de Seguridad Pública y Ciudadana impulsado por el Gobierno de Córdoba, que propone un esquema de prevención descentralizado y con fuerte participación municipal.

José Gualdoni, secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Gobierno de Córdoba, explicó que el proceso de expansión provincial se da sobre bases concretas: “Nunca antes hubo un sistema de alerta directa tan extendido y articulado en el territorio”. Según detalló, la implementación de Ojos en Alerta ya alcanza a “casi 50 localidades”, mientras que “más de 210 municipios y comunas tienen conformadas sus Guardias Locales”.

También señaló que para que un municipio integre Ojos en Alerta debe cumplir una serie de requisitos previos: “Debe tener su guardia local capacitada y equipada, tecnología, centro de monitoreo, cámaras y capacidad de respuesta las 24 horas”. Además, destacó el proceso formativo llevado adelante junto a la Universidad Nacional de Villa María: “Formamos más de 2.000 agentes en el territorio provincial, con 26 sedes de capacitación distribuidas de manera federal”.

En materia de equipamiento, el funcionario precisó que el Gobierno de Córdoba ya realizó entregas en todo el interior: “Hemos entregado aproximadamente 260 móviles. La cantidad depende de la cantidad de habitantes, de guardias y de las necesidades objetivas del territorio”. A eso se suman chalecos, armas menos letales y asistencia técnica en diagnósticos locales de seguridad.

Al evaluar el impacto del programa en la comunidad, Gualdoni resaltó que la participación ciudadana está transformando la dinámica preventiva. “En algunos lugares llegó a ser lo más valorado de la gestión municipal”, afirmó. También mencionó casos puntuales de respuesta rápida, incluso en situaciones no delictivas: “Una guardia local salvó la vida de una bebé con maniobras de RCP. Hace muy poquito que están en marcha y ya tienen intervenciones de altísimo impacto”.

Preparación para el verano

De cara al verano, anticipó que el sistema se adaptará a la llegada masiva de turistas: “Queremos que cualquier persona que visite una ciudad que tenga Ojos en Alerta pueda acceder al número local de WhatsApp”. Para eso, adelantó que habrá acciones especiales en los principales festivales: “En Jesús María o Cosquín vamos a entregar folletos para que puedan escanear el contacto y recibir respuesta inmediata”.

Finalmente, Gualdoni señaló que el objetivo para 2026 será profundizar y ordenar el crecimiento del sistema: “La idea es fortalecer todo el trabajo que se ha hecho. Esta herramienta es exitosa, pero después depende del equipo municipal”. Y agregó: “Hay ciudades que están brillando en resultados de prevención y en valoración del vecino. Todo este trabajo demuestra un modelo de prevención único en el país”.