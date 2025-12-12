Tras el golpe por el robo de “Berni”, una nueva ternera devolverá la ilusión a una escuela de Hernando

La Escuela Bernardino Rivadavia, en Hernando, recuperó este viernes un poco de esperanza luego de la indignación que generó el robo y faena de Berni, el ternerito, luego que de el legislador y exintendente Gustavo Bottasso donara una ternera para reactivar el proyecto agropecuario de la institución.

La noticia fue recibida con alivio por docentes y alumnos, que habían quedado profundamente afectados tras perder al único animal grande que formaba parte de la Bio Escuela, un programa que integra tareas rurales al aprendizaje cotidiano.

"¿En qué pueblo estamos?": el desgarrador pedido de justicia de los niños tras el asesinato de Berni, el ternero mascota

El aporte de Bottasso se orienta a garantizar que el programa no se detenga. La nueva ternera será incorporada en febrero, cuando esté en condiciones de adaptarse al entorno escolar y recibir los cuidados de los alumnos que participan del proyecto.

El caso que sacudió al colegio

Lamentablemente, el proyecto había quedado paralizado luego de que la directora encontrara restos que confirmaron que “Berni” había sido sacrificado tras ser robado dentro del predio escolar.

Para los chicos, el impacto fue directo. Muchos de ellos participan activamente del cuidado de los animales y consideraban a Berni un integrante más de la rutina escolar.

Desde la institución aseguran que la donación permitirá recuperar no solo una pieza clave del proyecto, sino también el entusiasmo que se había quebrado. .