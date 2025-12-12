Miramar definirá si apela el fallo por el Gran Hotel Viena y busca preservar el museo

La Municipalidad de Miramar de Ansenuza atraviesa días clave por el futuro del Gran Hotel Viena, el histórico edificio a orillas de la laguna Mar Chiquita que hoy funciona como museo y uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

En una entrevista con After Office (FM 90.7), el intendente Gerardo Cicarelli explicó que el municipio tiene plazo “hasta el 20” para definir si presenta un recurso de casación contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco. Ese fallo, dictado el 27 de noviembre de 2025, ordena devolver el inmueble a Wandorf Company SA, la firma que figura como propietaria registral del predio.

Desalojo del Gran Hotel Viena: la Justicia falló a favor de la empresa propietaria

“Nos encontramos con este fallo en segunda instancia que revierte lo que habían resuelto los tribunales de Morteros en 2023. Ahora tenemos unos días para definir si vamos a casación o si directamente se devuelve el inmueble”, planteó el jefe comunal, que convocó a una reunión con concejales, representantes del museo y abogados para evaluar los pasos a seguir.

Llegar a un acuerdo para que el hotel siga siendo museo

Más allá de la discusión jurídica, Cicarelli subrayó que el objetivo del municipio es preservar el uso público del edificio: “Creemos que vamos a apelar en tercera instancia, pero después de la feria judicial queremos empezar una negociación con la empresa para llegar a un buen acuerdo y que el hotel pueda seguir funcionando como museo”, adelantó.

El intendente recordó que el Viena “es una marca que posicionó a Miramar” y que se transformó en una visita obligada para quienes llegan a la región de Ansenuza. Según destacó, el espacio funciona como museo desde mediados de los 2000 y recibe contingentes todo el año, con visitas guiadas, diurnas y nocturnas.

“Como nativo de Miramar, me gustaría que esta marca se mantenga. Para mí, el valor del Viena es histórico y simbólico, no solo económico. Vamos a luchar para que no haya un litigio largo y podamos llegar a un acuerdo”, resumió Cicarelli.

Mientras el municipio define si avanza con la casación, la comunidad local y la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel Viena siguen de cerca el proceso, preocupados por el impacto que un eventual desalojo podría tener sobre el principal símbolo histórico y turístico.