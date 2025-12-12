Este viernes en Córdoba, el presidente Javier Milei llega para desplegar el “tour de la gratitud”, una actividad política que incluirá una caravana por distintos sectores de la ciudad y un acto central en el Paseo del Buen Pastor, según confirmaron autoridades nacionales y municipales.

Córdoba, un bastión que Milei vuelve a activar

La visita no es casual: será la primera actividad política del mandatario tras las elecciones del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza superó el 42% de los votos en la capital y logró consolidar cinco bancas cordobesas en la Cámara de Diputados.

Con ese antecedente, el oficialismo apuesta a un encuentro masivo que refuerce el vínculo con uno de sus públicos más fieles.

Naranjitas cooperativizados defienden su actividad en Córdoba: “Cobramos 500 pesos y necesitamos seguir trabajando”

El propio espacio difundió la convocatoria a través de redes sociales, con el sello habitual del discurso libertario. La organización espera una movilización considerable, alimentada por sectores juveniles y grupos barriales que ya se hicieron notar en la campaña.

Caravana y cierre en un ícono cordobés

La agenda prevé que Milei recorra distintos tramos de la ciudad en caravana, un formato que el mandatario ya probó en Córdoba con gran repercusión.

El acto final se realizará en el Paseo del Buen Pastor, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad y punto habitual de manifestaciones culturales, estudiantiles y políticas. Allí se espera el mayor caudal de público y el despliegue escénico del Gobierno.

Shakira en Córdoba: qué hay que saber sobre accesos, operativo y naranjitas durante el show en el Kempes

El Centro se prepara: cortes y desvíos desde las 16

La Municipalidad de Córdoba confirmó que habrá cortes de tránsito desde las 16 por pedido de autoridades nacionales. Las restricciones afectarán avenidas y cruces estratégicos del Centro y Nueva Córdoba, incluido Hipólito Yrigoyen, bulevar San Juan, y múltiples intersecciones donde se montará el cordón de seguridad.

Las autoridades recomendaron evitar la zona por la tarde, circular con precaución y seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito para minimizar demoras.