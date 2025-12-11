La inflación de noviembre 2025 habría cerrado entre 2,3% y 2,5%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el BCRA, además de las proyecciones de las principales consultoras económicas del país. Alimentos, Tarifas y transporte habrían vuelto a traccionar la inflación impidiendo que el IPC consolide el proceso descendente al que aspiraba el gobierno, que preveía estar en esta parte del año en niveles del 1%. Esta tarde a las 16 horas, el INDEC difundirá el dato oficial.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,4% en noviembre y acumula 28,3%

La desaceleración inflacionaria continúa, pero sin perforar el piso del 2% que se consolidó desde septiembre. Incluso para la primera semana de diciembre ya salieron varios analistas a alertar sobre fuertes aumentos de precios -en especial en alimentos- en el último mes del año, como es el caso del economista Orlando Ferreres quien afirmó que en la primera semana de diciembre la inflación se aceleró a 1,7% y amenaza con terminar marcando una nueva aceleración.

Con esas proyecciones, Ferreres estimó en declaraciones periodísticas que 2025 terminará con un alza del costo de vida del orden de 30%.

Por su parte, EcoGo observó un alza de los alimentos de 0,4% en la primera semana del mes, lo que representa una desaceleración de 0,5 puntos respecto de la semana previa.

“Con este resultado, la inflación de los alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría 2,2% en diciembre. Al incorporar la variación observada en los alimentos consumidos fuera del hogar (2,0%), el indicador general de alimentos se ubica en 2,1%.”, indicó la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.

El informe preliminar señaló que “para diciembre, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual”.

Primero, el dato de noviembre 2025: las previsiones del REM del BCRA

Las proyecciones privadas se alinean con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que prevé 2,3% para el mes y estima que la inflación interanual cerrará 2025 en torno al 30,4%.

Qué estimaron las consultoras sobre el IPC de noviembre

Equilibra ubicó la inflación de noviembre en 2,5%, impulsada por aumentos en

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), Transporte (3,4%), Comunicación (3,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

La consultora también proyectó una variación interanual del 31%, y destacó que la recomposición de precios regulados y la actualización de tarifas incidieron nuevamente sobre el índice general.

Por su parte, EcoGo también estimó una inflación del 2,5%, con un fuerte componente en alimentos. La variación promedio del rubro alcanzó el 3%, empujada especialmente por la carne (+5,8%) y por las frutas (+18,7%) durante las primeras semanas del mes. “Noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”, subrayó el informe.

Orlando Ferreres adelantó que, “el año terminaría con 30% de inflación entre enero y diciembre”

Desde la Fundación Libertad y Progreso proyectaron una inflación de 2,3%, con un acumulado del 27,7% en lo que va del año y una tasa interanual del 31,2%. Según el equipo económico de la fundación, “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”.

La consultora C&T midió un incremento mensual de 2,4% en la región del Gran Buenos Aires, impulsado por tres factores:

La suba de la carne, que aceleró desde octubre, llevando al rubro Alimentos consumidos en el hogar a un alza del 2,6%, Los descuentos del Cyber Monday, que moderaron precios en equipamiento del hogar durante la primera semana, Los aumentos en servicios regulados como transporte, electricidad y gas, que mostraron subas superiores a las de meses previos.

La variación interanual estimada por C&T se redujo levemente a 29,1%, profundizando la tendencia de desaceleración.

El anticipo: inflación en CABA

Como antesala del dato nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires trepó al 2,4% en noviembre, según el IPCBA difundido por el Instituto de Estadísticas porteño (IDECBA). En los primeros once meses del año, los precios en CABA acumulan un aumento del 28,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%, un punto por debajo de octubre.

Los privados estiman que la inflación de noviembre 2025 cerró por encima del 2%: Cuándo rompería ese techo

Los rubros que explicaron más del 70% del alza mensual fueron:

- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles,

- Alimentos y bebidas no alcohólicas,

- Transporte,

- Restaurantes y hoteles,

- Recreación y cultura.

La dinámica porteña suele anticipar parte del comportamiento nacional, por lo que el dato del 2,4% reforzó las expectativas de un IPC en el rango previsto por el mercado.

Qué mira el Gobierno

Con la inflación estabilizada en torno al 2% mensual pero sin señales de una baja más pronunciada, el equipo económico observa con atención la evolución de tres variables clave en diciembre y enero:

- precios regulados,

- alimentos frescos (carne y frutas),

- tarifas de transporte y energía.

Mientras tanto, el mercado espera que el dato del INDEC confirme el tercer mes consecutivo con registros por encima del 2%, en un contexto de dólar estable, salarios presionados y consumo todavía moderado.