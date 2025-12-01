Los privados estiman que la inflación de noviembre 2025 cerró por encima del 2%: Cuándo rompería ese techo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre que publicará el INDEC el próximo 11 de diciembre habría cerrado para los analistas y encuestadores privadas en una cifra que volvería a estar por encima del 2%, empujados principalmente por la suba en alimentos, bebidas, transporte y tarifas.

En el décimo mes de este año, el IPC dio un 2,3% según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En lo que va del 2025 lleva un acumulado de 24,8% y en la comparación con octubre del 2024 el incremento alcanzó el 31,3%.

Aumentos de diciembre en prepagas, transportes, servicios públicos y alquileres

Para esta última cifra, los aumentos que más empujaron la inflación fueron Transporte (3,5%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%); y en tercer lugar estuvieron empatados Bienes y Servicios (2,4%), Prendas de vestir y calzado (2,4%) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2,4%).

Para el undécimo mes del año, alimentos, transporte y tarifa volverían a tener un peso significativo en el alza de precios mensual.

Por caso, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA), adelantó en las proyecciones para los últimos meses de 2025 una inflación del 2% mensual, que volvería a caer hasta ubicarse en 1,6% en abril de 2026.

La inflación de Almaceneros fue del 2,4% impulsada por una suba de la carne del 10,4%

En tanto, el próximo año, la inflación acumulada en los doce meses cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

De cuánto será la inflación en noviembre según las encuestadoras

En noviembre, el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región GBA tuvo un incremento mensual de 2,4%, coincidiendo con el valor que había informado el INDEC para la región en octubre. La variación de doce meses se redujo levemente y quedó en 29,1%.

De la agencia EcoGo, estiman que la inflación en noviembre se ubicaría en 2,5% mensual. “El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. A pesar de la corrección en el precio de la carne vacuna continúa, la baja en el precio de las verduras contribuyó a moderar la inflación en alimentos, contribuyendo al que el índice se mantenga en línea con lo esperado la semana anterior”.

Por su parte, Econviews, en su último relevamiento de precios detectó una variación de 0,9% en la cuarta semana de noviembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados GBA. Destacaron que en los aumentos de esta semana el rubro Carnes lidera con una suba de 2,7%, seguido por Verdulería con 2,3%. Las últimas 4 semanas acumulan 3,5%.

Para la agencia Labour, Capital & Growth, los alimentos y bebidas no reportaron variación en la cuarta semana de noviembre. Por otro lado, “la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró a 3,3% y la medición entre las puntas cayó levemente a 3,2%”.

Expectativa inflacionaria según la Universidad Torcuato Di Tella

Por su parte, en la última Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), realizada entre el 1 y el 13 de noviembre, registró una marcada reducción en las percepciones inflacionarias de los hogares con bajas de casi 9%.

Según el informe, la inflación esperada para los próximos 30 días cayó a un promedio de 3,62%, mientras que la mediana se ubicó en 2%, uno de los niveles más bajos del año. La UTDT destacó que esta pregunta —incorporada en 2023— suele mostrar mayor tasa de respuesta que la de inflación anual, porque los individuos tienden a estimar con mayor precisión el muy corto plazo en contextos de incertidumbre.

Aumentos en los transportes públicos: cuánto cuesta viajar en diciembre del 2025

En tanto, la expectativa de inflación anual bajó a 29,7% y se achicó el rango de respuestas. En la proyección a 12 meses, la inflación esperada se redujo a 29,7% en promedio, con una mediana de 23%, valores sensiblemente menores a los del mes previo. El informe remarca que la mediana suele permanecer estable por largos períodos y solo corrige cuando percibe cambios estructurales. En noviembre, el rango intercuartil —entre el percentil 25 y el 75— se ubicó entre 15% y 40%, mostrando una dispersión menor que la de los últimos meses.

Inflación y canastas básicas: cuándo se publicarán

El próximo reporte de inflación que emitirá el INDEC por este 2025 se dará a conocer el jueves 11 de diciembre a las 16:00. En esa fecha se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al onceavo mes de este año, y también se publicará la actualización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total.

Aumentos en la carne para diciembre: por qué subirá y cuándo conviene comprar

Por último, la siguiente fecha a marcar en el calendario es el lunes 15 de diciembre, ya que ese día se publicará el monto mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

GZ / lr