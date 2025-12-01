El presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, confirmó que la inflación de noviembre fue del 2,4%.

Inflación de Almaceneros

Además señaló que de acuerdo a su medición la inflación acumulada en lo que va de 2025 es de 28,4%, mientras que la inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanzó el 31,3%.

“Entendemos que el año indudablemente va a cerrar con 31%. El costo de la canasta básica total para una familia tipo de cuatro integrantes, para reunir el componente alimentario y no alimentario, y no caer bajo la línea de pobreza, durante noviembre fue de 1.637.760 pesos”, precisó Romero.

“Dentro de esta canasta y solamente para alimentarse y no caer bajo la línea de indigencia, este mismo tipo de familia precisó en noviembre de 879.415 pesos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Suba de la carne vacuna

"Hay que decir que esta suba de la inflación se debió principalmente a que el rubro Alimentos y Bebidas sin alcohol tuvo una suba de 2,6% y a su vez esta canasta alimentaria fue impulsada por la carne vacuna que registró una suba de 10,4%", detalló.

En lo referido a frutas y verduras el incremento fue del orden del 6%, mientras que en lácteos alcanzó un 4%, "a pesar de que los quesos principalmente bajaron su precio". "La leche fluida y los yogures tuvieron una suba cercana al 6%", remarcó Romero.

"Las ventas en los comercios de proximidad que venden alimentos, cayeron en noviembre de 2025, comparado con noviembre del año pasado, 9,1% en volumen. Y en lo acumulado del año, es decir, el periodo de enero a noviembre de 2025, comparado con igual periodo de 2024, el volumen de venta cayó del 21,9%", puntualizó.

Indicadores sociales

“58% de las familias no pudo acceder de manera satisfactoria a la canasta básica alimentaria, de quienes sí accedieron el 72% lo hizo o pudo hacerlo con algún tipo de ayuda estatal, en el 11% de los hogares hubo integrantes que o solo comieron una vez al día o dejó de comer un día", explicó Romero.

Sobre el financiamiento el informe reveló que "el 89,2% de las familias debió financiar alimentos, con tarjeta de crédito un 41,4%, al fiado lo hizo un 37,7%, con dinero prestado el 10,1% y solamente casi un 10% no tuvo esta necesidad durante noviembre".

“Hablar de que casi 6 de 10 familias no pueden alcanzar satisfactoriamente la canasta básica alimentaria, habla indefectiblemente de que el poder adquisitivo de las familias no se está recomponiendo”, concluyó el titular del Centro de Almaceneros.