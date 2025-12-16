Salió el ranking de legisladores departamentales: quiénes lideran y quién cierra el listado en Córdoba

El Ranking de Legisladores Departamentales de Córdoba de diciembre 2025 reveló quiénes son los dirigentes con mejor diferencial de imagen en sus territorios y cómo se distribuye el reconocimiento político a nivel regional. El estudio se elaboró a partir de los dirigentes identificados explícitamente como legisladores departamentales en el Ranking Departamental de Dirigentes de la provincia.

El primer puesto del ranking lo ocupa Alfredo Nigro, legislador del Departamento General San Martín, con un diferencial de imagen de +14,5%, el más alto del relevamiento. Le siguen Enrique Rébora, por la Región Traslasierra, con +13,9%, y Lucas Valiente, del Departamento Río Segundo, con +13,6%.

El nuevo relevamiento es elaborado por la consultora de CB de Cristian Butié está dividido por regiones y departamentos (Dpto. Colón, Dpto. Río Cuarto, Dpto. San Justo, Dpto. Marcos Juárez, Dpto. Juárez Celman, Dpto. Unión, Dpto. Río Segundo, Dpto. Tercero Arriba, Dpto. Gral. San Martín, Dpto. Punilla, Región Sierras, Región Sur, Región Traslasierra, y Región Norte).

Hay varios representantes departamentales que no aparecen en el ranking que compartió la consultora, por ejemplo: Juan Blangino, Víctor Molina, Silvina Jurich y Sebastián Peralta. Es decir, que solo están presentes 22 dirigentes.

Completan los primeros cinco lugares Oscar Saliba (Región Sur, +13,4%) y Cristian Frías (Región Traslasierra, +13,4%), confirmando un fuerte desempeño de los legisladores del interior provincial, con especial protagonismo de Traslasierra.

Ranking completo de diferencial de imagen

Entre los diez primeros también se destacan Carlos Briner (Unión, +12,6%), Mauricio Jaimes (Región Sierras, +12,2%), Carlos Carignano (Marcos Juárez, +12,1%), y los legisladores del Región Norte, Raúl Figueroa y Ramón Flores, ambos con +9,2%.

La mitad inferior del ranking muestra diferenciales positivos más moderados, con Gustavo Tévez (+9,0%), Graciela Bisotto (+8,8%), María Victoria Busso (+8,5%), Mariano Ceballos Recalde (+8,5%) y Juan Pablo Peirone (+7,7%). Cierran la lista Marcelo Eslava, Facundo Torres, Walter Gispert, Fernando Luna, Ariel Grich y Luciana Presas, con diferenciales que van desde el +7,5% al +2,6%.

Un solo diferencial negativo

El dato distintivo del relevamiento es que solo un legislador presenta diferencial de imagen negativo: Jorge “Pato” Heredia, de la Región Traslasierra, con -0,3%, ubicándose en el último lugar del ranking.

El informe confirma que la gestión territorial, el conocimiento local y la presencia sostenida en los departamentos continúan siendo factores determinantes para la construcción de imagen política en Córdoba, con marcadas diferencias entre regiones y desempeños individuales.