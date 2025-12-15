Concejo: el Presupuesto 2026 y los convenios urbanísticos superaron la audiencia pública

Bajo la presidencia del viceintendente Javier Pretto, el Concejo Deliberante de Córdoba realizó este lunes la audiencia pública N°72, instancia clave para el tratamiento del Presupuesto 2026, el Código Tributario, la Ordenanza Tarifaria Anual y 12 convenios urbanísticos, junto con la delimitación de un Polígono de Acción Concertada (PAC) en barrio Güemes. La jornada contó con 37 oradores, que participaron de manera presencial y virtual.

Con la audiencia cumplida, el cuerpo legislativo quedó habilitado para avanzar con la segunda lectura y votación del paquete económico que sustenta el plan de gobierno municipal para el año próximo. El proyecto prevé ingresos y gastos por $1,48 billones, sin déficit por primera vez en siete años, además de una reducción impositiva en distintos rubros.

Presupuesto, impuestos y reclamos sectoriales

Durante la audiencia, distintos sectores económicos plantearon observaciones puntuales sobre el esquema tributario. Desde el Mercado Sud, locatarios y representantes legales reclamaron corregir una asimetría en el cobro del canon, al señalar que allí se aplica de manera individual, a diferencia del Mercado Norte, donde se tributa de forma conjunta. “No somos una gran empresa, somos familias”, remarcaron.

En la misma línea, representantes de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) advirtieron que las droguerías funcionan como un eslabón financiero clave entre laboratorios y farmacias, con márgenes reducidos, y pidieron que la carga impositiva no recaiga sobre la facturación total sino sobre la rentabilidad efectiva. Desde la Cámara de Comercio, en tanto, se valoró positivamente la rebaja del 30% en Comercio e Industria, al considerarla un alivio para mejorar la competitividad en un contexto económico adverso.

Convenios urbanísticos y modelo de ciudad

Los convenios urbanísticos concentraron buena parte del debate. Representantes de desarrollistas defendieron la herramienta como un mecanismo para ordenar el crecimiento, promover la densificación y consolidar áreas urbanas con infraestructura. También solicitaron revisar tasas administrativas que consideraron distorsivas para la factibilidad de proyectos.

Desde el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial, se destacó el cambio de enfoque respecto de años anteriores. “Los convenios dejaron de ser una excepción y expandir la mancha urbana. Ahora se utilizan para consolidar sectores y ocupar vacancias dentro de la ciudad”, señalaron.

Voces vecinales: participación, identidad y servicios

Los centros vecinales y organizaciones sociales expresaron miradas diversas, con énfasis en la falta de planificación integral, la escasa participación ciudadana y el impacto de los desarrollos en la identidad barrial. En barrios como Villa Belgrano, Güemes, Rosedal, Jardín Espinosa y Cerro de las Rosas, vecinos cuestionaron que las decisiones se tomen con información tardía y acuerdos ya cerrados.

También se escucharon reclamos por infraestructura básica, como transporte urbano, cloacas, desagües, centros de castración animal y obras hidráulicas en la zona sur. En varios casos, los oradores advirtieron que la densificación sin obras complementarias genera cuellos de botella y deteriora la calidad de vida.

Otros planteos apuntaron al recorte del Presupuesto Participativo Barrial, que pasó de un piso del 10% de la obra pública a un techo del 2,5%, lo que fue calificado como un retroceso en términos de derechos ciudadanos. También hubo pedidos de mayor transparencia sobre la emisión de deuda municipal, especialmente en moneda extranjera, y reclamos para eliminar la partida de publicidad oficial, estimada en $15.000 millones.

Ambiente, espacio público y suelo urbano

Las organizaciones ambientalistas pusieron el foco en la protección de espacios verdes y del bosque nativo, con pedidos de ampliación de reservas naturales y expropiaciones de tierras privadas para su incorporación al patrimonio público.

Desde otros sectores, se defendió la necesidad de promover usos mixtos del suelo, nuevas centralidades urbanas y la apropiación ciudadana de espacios vacantes, como forma de mejorar servicios y calidad urbana.