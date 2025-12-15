La Hora del Litio llega a Córdoba: un conversatorio abierto sobre energía y desarrollo

La Hora del Litio llega a Córdoba este martes 16 de diciembre a las 17.30 en el Museo Evita Palacio Ferreyra, en el marco del ciclo Ciencia en Diálogo Córdoba, con un encuentro abierto a la comunidad que reunirá a especialistas para debatir el presente y el futuro de este mineral estratégico. La actividad es organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, junto al CONICET Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Agencia Córdoba Cultura y la FAMAF-UNC.

La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio entre científicos y ciudadanía para comprender la importancia del litio en el contexto actual. El mineral es clave para la fabricación de baterías de ion-litio utilizadas en dispositivos tecnológicos, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, y ocupa un lugar central en la transición hacia modelos de movilidad y consumo más sustentables.

La Argentina que no despega: por qué Artana dice que sin reforma laboral no hay futuro

Durante el conversatorio, los expositores explicarán el funcionamiento de las baterías, sus limitaciones actuales y las expectativas de mejora a futuro. También se presentarán las principales líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Energías Sustentables (LAES) de la UNC, con foco en materiales alternativos y tecnologías más eficientes.

Otro de los ejes del encuentro será el análisis del rol de Argentina en el escenario global del litio. Se abordará la dimensión geopolítica del recurso, el impacto de los marcos regulatorios vigentes y los desafíos que enfrenta el país para aprovechar su potencial en términos de desarrollo científico, productivo y económico.

Turismo Social: personas mayores cumplieron el sueño de vacacionar por primera vez

La mesa estará integrada por el Dr. Ezequiel Leiva, investigador superior del CONICET y referente del LAES, quien brindará un panorama general sobre la trascendencia del litio; la Dra. Sofía Raviolo, investigadora LAES-CONICET, que expondrá sobre el aporte local a la investigación en baterías y materiales alternativos; y la Dra. Andrea Calderón, investigadora LAES-CONICET, quien analizará la geopolítica del litio y la posición argentina desde el ámbito académico.

La actividad es gratuita y abierta a todo público, y se presenta como una oportunidad para acercar el conocimiento científico a la sociedad y promover un debate informado sobre uno de los recursos estratégicos más relevantes del siglo XXI.