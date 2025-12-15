Turismo Social: personas mayores cumplieron el sueño de vacacionar por primera vez

Durante la segunda mitad del año, más de 760 personas mayores que asisten a centros provinciales de Córdoba accedieron al programa de Turismo Social y cumplieron el sueño de vacacionar por primera vez en las sierras. La propuesta, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se desarrolló en la Colonia Santa María de Punilla y tuvo como objetivo garantizar el derecho al descanso, el esparcimiento y la recreación.

La iniciativa contempla estadías de tres días y dos noches, con traslado y régimen de pensión completa. Los contingentes, conformados por entre 120 y 240 personas, participan además de actividades lúdicas y recreativas pensadas especialmente para las personas mayores.

Durante una de las jornadas, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y el secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, compartieron un almuerzo con un grupo de 120 personas alojadas en el complejo serrano. El contingente estuvo integrado por vecinas y vecinos de los Centros Integrales de Personas Mayores de los barrios Alto Alberdi, Panamericano y Nueva Italia.

Las actividades incluyeron caminatas por el río Cosquín, recorridos por el predio arbolado, juegos y momentos de descanso en las galerías del edificio. El almuerzo permitió también un intercambio directo entre las personas mayores y los funcionarios provinciales.

“Que los adultos mayores puedan venir a las sierras a pasar un lindo momento, entre amigos y amigas, es algo que muchos no podrían hacer sin este programa”, expresó Cassinerio. Destacó además la decisión del gobernador Martín Llaryora de sostener políticas públicas orientadas al bienestar de las personas mayores.

Por su parte, la ministra Montero subrayó el impacto social del programa. “Es altamente conmovedor que alguien me diga: es la primera vez que tengo la posibilidad de salir de mi casa de vacaciones. Eso justifica la inversión social que estamos haciendo. Con programas como éste, este Gobierno quiere devolverles, aunque sea un poquito, lo mucho que ustedes le han dado a nuestra querida provincia de Córdoba” .

Cómo se organizó el programa

El programa se desarrolló en cuatro contingentes. El primero estuvo integrado por 240 personas mayores de los centros Juan Pablo II, Obispo Angelelli, Sol Naciente, Mi Esperanza, Ampliación Cabildo y Villa El Libertador.

El segundo grupo, también de 240 personas, estuvo conformado por asistentes de los centros Los Cuartetos, Parque Las Rosas, San Rafael, San Roque, Ejército Argentino y Don Bosco. El tercer contingente incluyó a personas mayores de Alto Alberdi, Panamericano y Nueva Italia.

El último grupo estuvo integrado por 120 personas mayores de los centros de barrio Müller, Villa Serrana, La Chacra y El Quebracho, quienes también vivieron su primera experiencia de vacaciones en las sierras de Córdoba.