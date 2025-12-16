Shakira copó Córdoba: 120 mil personas y un impacto que se sintió en toda la ciudad

Córdoba volvió a quedar en el centro del mapa cultural argentino tras recibir a Shakira con dos presentaciones consecutivas en el estadio Mario Alberto Kempes. Los shows, parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convocaron a una marea de público y dejaron un impacto que fue mucho más allá del escenario.

Durante el fin de semana, la capital provincial y distintos puntos del Gran Córdoba registraron un fuerte movimiento turístico. Hoteles con altos niveles de ocupación, restaurantes colmados y un notable incremento en la actividad comercial marcaron el pulso de una ciudad atravesada por uno de los eventos musicales más convocantes del año.

Público de todo el país y la región

Según estimaciones oficiales, entre ambas fechas se movilizaron alrededor de 120 mil personas, entre asistentes directos y acompañantes. La convocatoria superó el ámbito local: llegaron visitantes desde distintas provincias y también desde países limítrofes, como Uruguay y Chile, consolidando a Córdoba como un punto de atracción regional para espectáculos de gran escala.

El impacto se sintió especialmente en sectores vinculados al turismo y los servicios, que atravesaron jornadas de alta demanda sostenida desde el viernes hasta bien entrada la semana.

Para el Gobierno provincial, el paso de Shakira por Córdoba refuerza una estrategia que apunta a posicionar a la provincia como sede habitual de eventos internacionales. Desde la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “este tipo de eventos consolidan a la provincia como un destino preparado para albergar espectáculos de gran escala, gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad de servicios, fortaleciendo además el posicionamiento de Córdoba en el calendario nacional e internacional de eventos. Como lo impulsa y promueve el gobernador Martín Llaryora, la economía naranja sostiene, genera y moviliza a una inmensa cantidad de sectores de nuestra provincia”.

El doble show de Shakira se suma a una lista creciente de artistas y producciones internacionales que eligen Córdoba como escala obligada. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el fin de semana dejó en claro que la ciudad ya no compite solo como alternativa al circuito porteño, sino como una plaza consolidada para eventos masivos.

Con estadios llenos, visitantes de distintos puntos del país y una ciudad funcionando a pleno, Córdoba volvió a ensayar un rol que busca sostener en el tiempo: el de capital cultural del interior argentino.