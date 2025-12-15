Quién está detrás de los carteles que aparecieron este lunes en Córdoba

Córdoba amaneció con llamativos carteles en distintos puntos estratégicos de la ciudad que despertaron curiosidad e intriga. La frase “¿Liberamos al genio atrapado antes de que termine el año?” apareció en Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura del Paseo del Buen Pastor, General Paz, La Cañada y 25 de Mayo, cerca de Plaza San Martín.

El mensaje llamó especialmente la atención de los seguidores del cuarteto. En redes sociales comenzaron a circular distintas teorías vinculadas a un posible show sorpresa o al anuncio de un nuevo movimiento dentro del ambiente cuartetero local.

Ante la repercusión, la productora Almenara Network confirmó a que los carteles forman parte del anuncio de un nuevo lanzamiento de Valentina Márquez. El nuevo tema será presentado en un Avant Premiere que se realizará este miércoles 17, alrededor de las 19 horas, en Vidon Bar. El formato del estreno replica la estrategia utilizada en lanzamientos anteriores de la cantante.

Días atrás, Valentina Márquez había anticipado el anuncio en sus redes sociales. Publicó un video interpretando “Genio atrapado” de Christina Aguilera, acompañado por la misma frase que luego apareció en los carteles urbanos.

La canción original fue lanzada en el año 2000 y supera las 58 millones de reproducciones en Youtube. A lo largo de los años, distintos artistas reconocidos realizaron sus propios covers, y entre ellos el último que más resonó fue el de Emilia Mernes, aunque hasta el momento nunca se había lanzado una versión en ritmo de cuarteto. Con el misterio ya resuelto, el “genio” está listo para salir a la luz nuevamente, esta vez en clave cuartetera y desde Córdoba.