El ticket navideño vuelve a pesar en Córdoba: cuánto hay que gastar para una mesa de 10 en las Fiestas

A poco más de diez días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en Córdoba empezó a sentirse el movimiento típico de las Fiestas en los puestos de carnes del Mercado Norte. Un relevamiento de precios muestra que armar una mesa tradicional para 10 personas implica hoy un gasto que varía de manera significativa según el menú elegido: desde opciones que rondan los $26.000 hasta preparaciones que superan los $107.000, con la carne vacuna como principal factor de diferencia.

El informe fue elaborado a partir de los precios actuales de los puestos del histórico centro comercial y muestra que, si bien la mayoría de los productos mantienen valores similares a los de los últimos meses, la carne vacuna registra aumentos frente al resto de las opciones.

Asado, lechón y vitel toné: los platos más elegidos y sus costos

Entre los menús más tradicionales, el asado de ternera con ensalada encabeza el ranking de precios. Para una mesa de 10 personas, el costo estimado alcanza los $107.370, considerando cinco kilos de carne y los acompañamientos básicos.

Costo de menús para las fiestas (Mercado Norte)

Una cifra similar se registra en el caso del lechón con ensalada rusa, cuyo valor total ronda los $107.950, mientras que opciones frías como el vitel toné presentan un costo menor, cercano a los $56.450. En tanto, la lengua a la vinagreta aparece como la alternativa más económica, con un gasto aproximado de $26.660.

También se relevaron menús más accesibles, como pollo con papas fritas, con un costo estimado de $36.000, o asado de cerdo con papas, que ronda los $56.150. En el segmento intermedio se ubica el cabrito con verduras a la parrilla, con un valor cercano a los $95.700.

Buen stock y precios estables en la previa de las Fiestas

Desde el Mercado Norte aseguran que la oferta está garantizada para atender la mayor demanda típica de esta época del año. “Calculamos el costo de siete opciones para ofrecerle a nuestros clientes y amigos una referencia de cuánto pueden gastar para preparar las cenas de Navidad y Año Nuevo”, explicó Sergio Machuca, referente del centro comercial.

Además, destacó que el movimiento comenzó a sentirse con más fuerza en los últimos días. “Se ha comenzado a mover la demanda de productos especiales para las Fiestas de Fin de Año, con precios que se mantienen relativamente estables”, señaló, aunque aclaró que la carne vacuna es la principal excepción.

Con este panorama, los comerciantes esperan que en los próximos días se profundice la actividad, en un contexto donde las familias buscan anticiparse a posibles aumentos y ajustar los menús al bolsillo.