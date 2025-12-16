Quaras fue distinguido con el Bitácora de Plata 2025 y se afianza como parque temático líder en Córdoba

Quaras, el parque de montaña ubicado en el corazón de Villa General Belgrano, fue reconocido con el premio Bitácora de Plata 2025 en la categoría Parque Temático, uno de los galardones más relevantes de la industria turística de Córdoba. El reconocimiento fue otorgado por agentes de viajes, prestadores de hospedaje y referentes del sector, que lo eligieron dentro de la terna de Mejor Parque Temático/Atracción Provincial.

El premio Bitácora de Plata distingue a aquellos proyectos que logran combinar calidad, innovación y experiencia turística, y en ese sentido Quaras se ha consolidado como una de las propuestas más completas de turismo aventura en la provincia. Su entorno natural privilegiado y una oferta diseñada para todas las edades lo convierten en un destino elegido tanto por familias como por amantes de la adrenalina.

El parque ofrece más de 20 atracciones extremas y de aventura, pensadas para desafiar los límites en contacto directo con la montaña. Entre sus principales actividades se destacan las tirolesas, los puentes colgantes, la vía ferrata, el rappel y la escalada, además de circuitos de parque aéreo y bosque aéreo, senderismo guiado, trekking extremo, arborismo y parque acuático.

Bitácora 2025: Córdoba brilló como sede nacional, los premiados

Uno de los diferenciales de Quaras es su enfoque inclusivo: el parque es adaptado y asistido para personas con discapacidad, permite el ingreso de mascotas con correa, y cuenta con servicio de bufet con comida y bebida, reforzando su perfil de experiencia integral.

De cara a la próxima temporada de verano, el parque renueva su propuesta con el objetivo de ofrecer aventura a un precio accesible, bajo una consigna clara: “No busques más, ¿querés aventura? ¡Vení a la montaña!”. La invitación está dirigida tanto a cordobeses como a turistas que buscan combinar naturaleza, diversión y emoción.

Promociones especiales de temporada

Para facilitar el acceso a sus experiencias, Quaras lanzó una promoción familiar de $96.500 para cuatro personas, que incluye un obsequio adicional. La entrada anticipada tiene un valor de $25.000 por persona, mientras que en boletería asciende a $32.000. Jubilados, residentes de Calamuchita y niños de 3 y 4 años abonan $18.000, y los menores de 2 años ingresan gratis.

Con este reconocimiento y una propuesta que se renueva año a año, Quaras reafirma su posicionamiento como uno de los destinos de aventura y naturaleza más destacados de Córdoba, combinando adrenalina, paisaje serrano y una experiencia pensada para todos.