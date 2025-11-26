Bitácora 2025: Córdoba brilló como sede nacional y Villa Carlos Paz se quedó con el Oro provincial

Córdoba vivió esta semana uno de los hitos turísticos del año. Por primera vez, los Premios Bitácora, el reconocimiento más influyente de la industria, se realizaron fuera de Buenos Aires y tuvieron sede en el Centro de Convenciones Córdoba.

La provincia recibió una doble jornada que marcó un antes y un después: el martes 25 de noviembre se celebró la gala provincial, y este jueves 26 será el turno de la edición nacional, donde se distinguirá a los principales actores del turismo argentino.

Villa Carlos Paz, la gran ganadora de la noche provincial

En la gala cordobesa, Villa Carlos Paz obtuvo el Bitácora de Oro 2025 en la categoría Destino provincial mejor promocionado, superando a Villa General Belgrano e incluso a Córdoba Capital.

Este reconocimieto no solo destaca a aquella ciudad que logra posicionarse entre la inmensa oferta turística, sino tambien a la que consigue atraer visitantes mediante estrategias, presencia y acciones sostenidas. Por ello, para la industria, el premio equvale a una muestra directra de profesionalidad e integralidad.

Un orgullo que potencia

Tras recibir la distinción, el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo articulado del sector: "La ciudad de Villa Carlos Paz junto a todos los sectores turísticos, viene trabajando mucho, con presencia física promocionándose en diferentes ciudades del país, con un gran equipo, campañas publicitarias y diferentes estrategias de comunicación para que el turista nos elija, en el marco del Master Plan de Turismo Sostenible".

Premios Bitácora 2025

Asimimso, afirmó que "la ocupación nos beneficia cuando trabajamos en forma conjunta con otras ciudades para enriquecer el turismo, eventos como el Cosquín Rock o el Festival de Villa María tienen un impacto positivo en nuestra ciudad. Este premio es un orgullo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para posicionar cada vez más alto a Villa Carlos Paz".

Un premio elegido por quienes impulsan el turismo

Los Bitácora se destacan por un rasgo único: los galardonados son definidos por los propios protagonistas del sector. En este caso, se contó con más de 3000 profesionales, entre agentes, operadores, funcionarios y prestadores u hoteleros. Esta diversidad es un rasgo de legitimidad.