De Loredo se despidió de Diputados: "Estoy contento con haberle ayudado al Gobierno en reformas necesarias"

El diputado Rodrigo de Loredo se despidió de la Cámara Baja con un video en el que repasó su gestión y en el que anticipó que focalizará su actividad política en Córdoba.

La despedida de De Loredo

“Se termina mi mandato de 4 años. Siento que fueron como 10. Toca llevarme este cuadro de Vitruvio que me acompaña aquí en la oficina y que me recuerda siempre que al final del día, al margen de las ideologías, de los partidos políticos, lo que importa es que el hombre concreto de carne y hueso pueda vivir mejor”, expresó el legislador radical.

Apoyo a Milei

“Estoy contento con haberle ayudado al Gobierno en reformas necesarias como eliminar las multas laborales, obligar el cumplimiento de los días de clases, desregular, reducir burocracia, incentivar inversiones, y cambiar el paradigma energético”, enumeró.

“En especial, haber bancado la dura parada de lograr equilibrios fiscales para bajar la inflación”, recalcó el diputado de la UCR.

Reforma laboral: informe revela que la mayoría apoya que la cuota sindical deje de ser obligatoria

Diferencias con Milei

“Claro, no coincidimos en todo. Tuvimos nuestras diferencias en la educación universitaria, en las formas y en el respeto institucional, pero nunca nos prestamos al juego de la desestabilización”, aclaró De Loredo.

Agradecimientos

“Vivir en Buenos Aires tiene sus pro y sus contras. Agradezco a mi familia que me bancó, a los cordobeses que me dieron este mandato, a mis colegas, a mi equipo de trabajo. Agradezco también a aquellos adversarios que, aún pensando distinto, buscan lo mismo para la sociedad”, señaló en otra parte de un video publicado en sus redes sociales.

“La política mintió, robó, estafó, prometió lo que no podía cumplir, y así el país va de una punta para la otra y los argentinos zafan como pueden. La política argentina no estuvo a la altura de los argentinos. Por eso solo espero haber estado a la altura de la responsabilidad que me encomendaron”, analizó.

“No estamos condenados al éxito, pero tampoco estamos condenados al fracaso”, subrayó el dirigente de radicalismo.

Juan Schiaretti se someterá a una intervención cardíaca programada en Buenos Aires

Futuro político en Córdoba

“Me vuelvo a Córdoba que se quedó en el tiempo y que también necesita de las reformas que la vuelvan a poner en su lugar institucional, productiva, pujante y moderna”, anticipó De Loredo.

“A eso me voy a dedicar. Gracias”, concluyó el diputado que ya ha confirmado sus aspiraciones a la gobernación de Córdoba en 2027.