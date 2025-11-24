Schiaretti confirmó que se someterá a una intervención cardíaca programada en Buenos Aires

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, anunció este lunes que se someterá el próximo viernes a una intervención cardíaca programada en Buenos Aires.

"Cateterismo"

"Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo", confirmó el exmandatario cordobés en una publicación de la red social "X".

"Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires", agregó Schiaretti.

Luego de los comicios legislativos del 26 de octubre en el que fue electo diputado nacional por Córdoba, el exgobernador visitó a principios de noviembre España en el marco de una "agenda institucional".

¿Qué es la TAVI?

Schiaretti se someterá a un procedimiento médico conocido como TAVI (en inglés, Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter.

Es una intervención, mínimamente invasiva, para el tratamiento de la estenosis aórtica, condición en la que la válvula aórtica del corazón sufre un estrechamiento y no puede abrirse por completo.

"La TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica severa que permite reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin la necesidad de circulación extracorpórea, como sucede en la cirugía convencional", explicó la Fundación Favaloro, según publica Cadena 3.

Por lo general el postoperatorio de la intervención requiere permanecer en el centro médico durante algunos días para su seguimiento, aunque el tiempo de recuperación es considerablemente menor que el de una cirugía a corazón abierto.

De este modo de no surgir complicaciones o alguna recomendación específica de los profesionales, Schiaretti podrá asumir in situ su banca en Diputados el próximo 10 de diciembre.