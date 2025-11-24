Interna UCR: Mestre ya tiene la “hoja de ruta” para la próxima batalla contra De Loredo

Como si no hubiera dejado tierra arrasada la interna dinamitada en la UCR de Córdoba tras el proceso de elección de candidatos para las Legislativas del 26 de octubre, Ramón Mestre y los suyos se preparan para otra batalla puertas adentro en Casa Radical.

Pese a que la "Lista 3" que encabezó cosechó el magro resultado del 3% -el peor resultado de la historia del radicalismo, le machaca el deloredismo-, el ex intendente ya dio señales de que no autoexcluirá del juego político y dará pelea.

El opositor interno a Rodrigo de Loredo tiene entre sus manos la hoja de ruta 2026. Se trata del cronograma de elecciones internas, en base a los tiempos que fija la Carta Orgánica Partidaria (COP), con el que presionará al núcleo de poder que comanda la UCR con tonada.

La grieta entre Mestre y De Loredo parece profundizarse ante un conflicto que estallará el año próximo. La nueva pulseada que librarán los "polos" girará en torno a la compulsa por la conducción partidaria. A su vez, el factor Milei seguirá tensionando la interna boina blanca.

En un año en que la UCR cordobesa deberá enfocarse en posicionar a su "candidato natural" apuntando al 2027, el mestrismo intentará disputarle el poder interno al referente de Generación X, la alianza que hoy ostenta la botonera de comando del radicalismo.

Como lo adelanto Perfil Córdoba hace dos semanas, en el deloredismo hablan de ir por la prórroga de mandato de la actual conducción encabezada por Marcos Ferrer, en un año en el que el socio de De Loredo también buscará posicionarse con la mirada puesta en el Congreso Nacional, de cara al 2027.

No sería la primera vez, casi que es moneda corriente, que en el centenario partido se decida extender el mandato de sus autoridades partidarias. "¿Por qué esta vez se daría algo distinto?", planteó un aliado del diputado. El mestrismo demandará "renovación". Se viene otra áspera puja interna en el centenario partido con tonada.

Plan de batalla

Según la hoja de ruta de Mestre, el 29 de septiembre de 2026 se vence el mandato de la actual conducción partidaria presidida por Ferrer. Con esa fecha en mente, el núcleo opositor que encabeza el ex intendente desplegará su jugada interna.

Cerca de Mestre se advierte que el cronograma debería arrancar el 1 de junio con el llamado a internas. "No menos de 90 días antes de la fecha de la elección interna", dice la COP citada por los mestristas.

El 21 de junio (40 días antes de los comicios internos) sería el día para la presentación de listas. Y el domingo 30 de agosto la fecha límite para la realización de la interna. Es el plazo que fija la COP: al menos 30 días antes de la iniciación del mandato de las nuevas autoridades.

Tras el conflicto bélico desatado de este año por las candidaturas legislativas, la guerra interna parece que tendrá nuevos capítulos que marcarán el pulso en la UCR cordobesa. Mestre seguirá tirando de la cuerda. Habrá que ver cuál será la magnitud de la contraofensiva de De Loredo y sus aliados.

"La interna radical ya tuvo su batalla de 2025 y vienen las batallas de 2026 y 2027", comentó una voz mestrista. Por su parte, los deloredistas puros insisten en su crítica contra el referente de Confluencia al seguir siendo "funcional" al PJ.

El malestar contra Mestre crece en el interior: Dirigentes radicales, críticos por haber forzado la interna al límite del estallido, anticiparon a Perfil Córdoba "un duro embate" si el ex intendente insiste en exponer al partido al "barro" de la interna para que el PJ meta la cola.

Interna UCR con tonada: Nace la "tercera vía" que desafía la grieta entre Mestre y De Loredo

De Loredo 2027

El año próximo estará marcado por la carrera a la gobernación ya que se espera que las elecciones provinciales se celebren en los primeros meses del 2027. El PJ irá por la reelección de Martín LLaryora.

En un mensaje dirigido a propios y extraños, De Loredo ratificó en las últimas semanas que aspira a la gobernación de Córdoba. Con lo cual, la UCR tendrá su candidato en las urnas. Aunque también fogoneó un frente no peronista para poner fin a casi tres décadas del PJ en el poder de la provincia.

El diputado, quien a partir del 10 de diciembre hará campaña desde el llano, dijo que será un candidato 24/7. Si los planetas se alinean para dar paso al armado de una gran coalición opositora, el referente radical tendrá como firmes rivales internos a Luis Juez y a Gabriel Bornoroni.

El líder juecista y el libertario bendecido por Karina Milei ya exhiben una sociedad política. Tras volver a teñir de violeta a Córdoba en las Legislativas del 26 de octubre, La Libertad Avanza y el Frente Cívico conformaron una mesa opositora en la que no está sentado De Loredo.

Como una gran aspiradora, el poder libertario -vencedor en las urnas- empezó a chupar a los amarillos con banca en la Cámara Baja. Los diputados de la UCR Luis Picat y Soledad Carrizo también se pusieron la camiseta violeta. Los radicales sin peluca señalan que Picat ya fue expulsado y apuntan sus cañones contra Carrizo, quien además es delegada por el radicalismo cordobés ante el Comité Nacional.

La actual conducción nacional convocó al plenario de renovación de autoridades del Comité Nacional para el 12 de diciembre, a las 14 horas, en la sede partidaria de Alsina 1.786, en el barrio porteño de Monserrat. La mesa nacional busca llegar con cierto orden al cónclave radical, pero ante el nivel de internas de los distintos sectores provinciales, emerge a la superficie la tensión envuelta en el factor Milei.