Passerini: “Escuchamos el mensaje de las urnas, vamos hacia una gestión de déficit cero”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ha retomado casi plenamente sus funciones en el Municipio. Este regreso al ámbito político llega de la mano de una confirmación médica: tras una serie de estudios, se indicó que las células tumorales no se propagaron a otros órganos y que el proceso de recuperación avanza según lo esperado.

Passerini ya se centra en su rol al frente de la ciudad y, en ese marco, dialogó con Perfil Córdoba sobre su recuperación y principalmente sobre el presupuesto 2026 que se acaba de presentar y que tiene como premisa una fuerte baja del gasto público.

“El objetivo de la cirugía es que fuera curativa, se está logrando y eso es lo más importante. La cirugía fue hace tres semanas, a los 14 días volví a la Municipalidad. Esta última semana fue con más intensidad. Estuve saliendo a recorrer y me estoy sintiendo muy bien”, narró Passerini quien destacó las masivas muestras de apoyo que recibió en este tiempo.

“Estuve tres días internado desde el momento de la cirugía, en esas 72 horas de posoperatorio, tomé el compromiso de no ver el celular y cuando volví a verlo tenía miles de mensajes. De todas las diversidades previstas, religiosas, políticas, gente con la cual discutimos de política o de muchas otras cosas. Pero todos coincidieron en desearme buenos augurios y fueron muy sinceros. Se enteraron compañeros míos de la facultad que estaban en Holanda, en Israel, Estados Unidos, todos me escribieron. Pude reconectar con mucha gente con la que había perdido contacto, una arista que fue plenamente positiva por los mensajes de buenos augurios.

—¿Cómo califica el presupuesto 2026 que acaban de presentar?

—Es un presupuesto en tiempo real, que interpreta el signo del momento que se vive en Argentina y que va en sintonía con lo que empezamos el año pasado. Interpretamos que Argentina había elegido un camino y que un municipio no puede oponerse, sino adaptarse. El objetivo central de la gestión es eliminar el déficit: la meta de todas estas decisiones es llegar después de muchos años a que el presupuesto municipal en el ejercicio 2026 sea con déficit cero. Cuando asumimos con Martín (Llaryora) en 2019, el déficit del municipio de Córdoba era de 8.4% negativo y nos encontramos con la contracción de una deuda de 150 millones de dólares. Nosotros hemos pagado 100 millones en cuatro cuotas de 25 millones de dólares.

—¿Cómo va a hacer para que el recorte en gastos no afecte a una gestión que está bajo la lupa?

—Lo esencial es garantizar servicios. Somos la única municipalidad que tiene 76 establecimientos educativos, entre escuelas y jardines, tenemos siete hospitales, 101 centros de atención de salud, y todos esos servicios estarán garantizados. Estaremos eliminando más de 100 programas presupuestarios, además haremos una reducción importante de lo que tiene que ver con contrataciones de servicio, de recursos humanos, que como mínimo queremos reducirlo por debajo del 30%, pero aspiramos a que aún sea mayor el impacto. Además se hará una reducción de los subsidios municipales al transporte y nos quedaremos con los subsidios a la demanda.

—¿Se puede sostener la calidad del servicio mientras se retiran esos aportes?

—El Municipio se hizo cargo de la reducción total de los servicios al transporte a nivel nacional. Ahora iremos eliminando progresivamente los subsidios municipales; solo vamos a quedar con los subsidios a la demanda, que es lo que queremos garantizar. A principios de este año, ese monto era de 14.000 millones de pesos; a este mes, ya lo hemos reducido a la mitad, y esperamos que el año que viene el aporte de subsidios en ese rubro sea cero. Escuchamos el mensaje de las urnas y esto también está en línea con lo que la gente expresó. Después de muchos años logramos tener la SUBE con éxito. Eso permite que frente a los incrementos de tarifa de boleto, casi el 40% de los usuarios esté pagando la mitad de la tarifa real, y eso nos permite poder adecuar mejor los números del sistema.

Captar inversiones

Más allá del ajuste fiscal, Passerini remarcó que la gestión municipal buscará enfocarse en impulsar la economía local a través de importantes incentivos. “Se ha concretado una baja del 30% en el valor de la alícuota de la Tasa de Comercio, un beneficio que alcanzará a más de 20.000 comercios porque no queremos que haya ninguna carga frente a una caída del consumo. Además bajamos la alícuota a todos aquellos procesos de inversión que generen mano de obra e inversiones de capital, y esa rebaja se sostiene durante 10 años”, subrayó el intendente.

Sobre el 2026, el intendente indicó que el foco de la gestión se centrará en obras de infraestructura urbana. En próximos días se llamará a subasta para una obra integral de bacheo y mantenimiento de calles con el objetivo de duplicar las 800 cuadras, y en la finalización de la obra de colectores cloacales con 3.000 conexiones domiciliarias en Villa Libertador.

Finalmente, la gran expectativa está centrada en la captación de inversiones para 2026. “En las últimas semanas hemos tenido muchas consultas por proyectos de inversión tanto en desarrollo urbano, en salud, en inversiones privadas”, indicó Passerini y destacó el anuncio de grupo Aeropuertos Argentina 2000 que realizará obras por 25 millones de dólares para ampliar el aeropuerto, mejorar su capacidad operativa y consolidar el hub aéreo del Taravella.

“Tenemos una expectativa de ser la ciudad que mayor cantidad de inversiones capte y obviamente para eso tomamos estas decisiones de eficientizar el presupuesto y ofrecer las mejores condiciones para quienes vengan”, cerró.