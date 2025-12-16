Villa General Belgrano: ¿Cipayismo o multiculturalidad?, el Festival de Música Country que encendió el debate en redes sociales

La localidad cordobesa de Villa General Belgrano, quedó inmersa en un debate en redes sociales, esta vez impulsado por la realización del denominado “VGB Country Festival”

Un video de un nutrido grupo de personas bailando una de las más tradicionales danzas del folklore estadounidense, en pleno centro de la ciudad serrana, frente a la Secretaría de Turismo, despertó un encendido debate en las redes sociales.

El evento, que celebró su segunda edición generó una fuerte polarización entre quienes trataron a la propuesta de “cipaya” y hasta se animaron a tildarlo de un “colonización cultural” que desvirtúa la identidad nacional. En tanto los defensores de la propuesta lo presentaron como una propuesta original y una integración cultural que diversifica no sólo la oferta turística de la ciudad, sino de toda la provincia.

Un poco de historia

Villa General Belgrano es una ciudad multicultural, fundada por inmigrantes alemanes a mediados del siglo XX, y su marca turística se basa en la adopción de tradiciones bávaras y alpinas (desde el Oktoberfest hasta la arquitectura).

Por su parte la música country, es un género musical surgido en los años 1920 en las regiones rurales del Sur de Estados Unidos y fusionando folclore británico, blues, el gospel y la tradicional música de vaqueros (cowboy).

La propuesta del evento busca ser “un espacio inclusivo, ofreciendo clases y workshops de line dance y country para principiantes”, según difundieron en las propias redes sociales.

Sebastián Delfino, organizador del festival, brindó detalles sobre el gran encuentro que vivió su segunda edición el pasado 6 y 7 de diciembre. “Tuvimos una primera edición el año pasado muy muy linda... logramos tener una gran convocatoria tanto de la comunidad de Villa General Belgrano como del resto del país. Este año doblamos la apuesta a que sea un evento muy masivo y para todo público”, indicó en diálogo con la radio local 101.9 FM VGB.

Entre los grupos que se presentaron estuvieron: “Los Búfalos sedientos; Angry Zeta, el Clan Farsante y The Rhythm Gamblers”.

El organizador subrayó el sentido de pertenencia que el proyecto ya generó, a pesar de las críticas sobre su origen extranjero: “Es algo que lo queremos como propio también, no solo de la Villa, sino también de toda la provincia de Córdoba y todo lo que es el centro y el país”

“La idea es involucrar gente al público en general... toda la comunidad que se quiera acercar y que nunca haya participado en un evento así pueda tener su primera vez”, indicó Delfino.