Lezcano es el nuevo Fiscal General: El PJ aprueba su pliego con el apoyo clave del juecismo

En una nueva reunión de este mediodía, la comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Bernardo Knipscheer emitió el despacho de mayoría del pliego de designación del abogado y juez de control Carlos Rubén Lezcano, que elevó el gobernador Martín Llaryora, como nuevo Fiscal General de la Provincia.

Fue luego de la entrevista de rigor al candidato propuesto por el Ejecutivo provincial para reemplazar en el cargo a Juan Manuel Delgado, cuyo mandato finaliza en marzo de 2026. En ese marco, Lezcano respondió preguntas de legisladores opositores y oficialistas.

Minutos antes, en su presentación, que incluyó un pasaje donde se emocionó al recordar a su padre obrero mecánico y destacar ser fruto de la educación pública, hizo un recorrido profesional que desde 2003 lo encuentra como magistrado del fuero de Control, el abogado de 66 años afirmó que acepta el "desafío" propuesto por el gobernador de asumir el cargo de jefe de los fiscales para culminar su carrera judicial.

Lezcano sostuvo que es "una persona de adentro de Tribunales" como valor para el cargo al que ha sido propuesto por el mandatario provincial. Y, en ese sentido, destacó tener "una conducta intachable" y acentuó: “No tengo ningún sumario iniciado ni denuncias que hayan prosperado en el jury”.

"Mi norte siempre fue la Justicia. Y para ejercer este cargo, hay que tener formación jurídica pero más que nada sentido común", expresó ante los legisladores de las distintas representaciones políticas que componen la Unicameral.

Los opositores escucharon con atención cuando el futuro titular del Ministerio Público Fiscal se refirió a lo que le solicitó el mandatario provincial para ejercer el cargo. Sobre todo, cuando se refirió a la cúpula del organismo. "Me pidió pacificar a la cuestión interna, digamos, en el Ministerio Público a nivel de la cúpula, y que le diéramos lucha permanente a la narcodelincuencia", subrayó.

La frase no pasó desapercibida a los oídos de los radicales. Fue la legisladora Brenda Austin, quien hizo foco en sus dichos, algo que incomodó al PJ. Austin y Alejandra Ferrero fueron las opositoras que mayor cantidad de preguntas le formularon a Lezcano, junto a Gregorio Hernández Maqueda y Gerardo Grosso.

Los juecistas, que ya adelantaron su voto positivo, no hicieron consultas. Cabe recordar que Lezcano pasó de ser un amigo de Luis Juez a su marcada enemistad durante años. Parece ser que los viejos rencores con el actual senador se aplacaron o pasaron al olvido por el paso del tiempo.

Tras la ronda de preguntas que atravesó el candidato a fiscal general, el oficialismo -con el acompañamiento del Frente Cívico- emitió despacho de mayoría del pliego en cuestión y, de esta manera, se encuentra en condiciones de ser tratado en la maratónica sesión de mañana.

La UCR y los legisladores Patricia Botta (PRO) y Gerardo Grosso (EVC) pidieron abstenerse de firmar el dictamen del pliego en comisión. Los radicales definirán su posición orgánica en una reunión de bloque en la tarde-noche de hoy o mañana antes de la sesión.

Por su parte, el vecinalismo iría por el rechazo, según lo adelantó Aurelio García Elorrio cuando fijó posición en nombre de su fuerza política durante la audiencia pública de rigor.

Apoyo oficialista

El presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, destacó "la capacidad profesional y la carrera judicial" de Lezcano al expresar el respaldo del bloque oficialista a la designación propuesta que efectuó el gobierno de LLaryora y que debe ser aprobada por la Legislatura.

"Los años de ejercicio en la materia le dan un bagaje intelectual importante para poder estar a la altura de lo que se espera de su función", afirmó la espada oficialista que dejará mañana su rol de Cámara en manos de Juan Manuel LLamosas para asumir la jefatura del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.

“Manifestar por parte de nuestro bloque el acompañamiento - conociendo sus antecedentes, su currículum y su capacidad- para este compromiso que se pretende asumir”, completó.

En la misma línea se pronunció Nadia Fernández, quien resaltó: “Estamos a las puertas de que usted sea designado - si Dios quiere y Dios mediante- por la Legislatura de la provincia de Córdoba con todo lo que eso implica". Y cerró: "Así que agradecer el compromiso y deseándole toda la suerte que necesite".

En sesión

El pliego de nombramiento del nuevo fiscal general llegará este miércoles al recinto. No será una sesión más. El plenario se proyecta como maratónico y con alto contenido de fuego cruzado.

En medio de las batallas discursivas entre opositores y oficialistas, el PJ se apresta a aprobar la designación de Lezcano con el acompañamiento del juecismo. Y, además, sancionará el paquete de leyes económicas de Llaryora para el año próximo, aunque cuenta con la resistencia de la oposición.

La polémica en torno a las leyes económicas 2026 cobró mayor volumen por el rechazo de todo el arco opositor, y la protesta de los gremios estatales que volverá a ocupar la calle, por el artículo 63 de la modificación al Código Tributario que otorga al Ejecutivo la facultad de aumentar “hasta un 4%” los aportes previsionales de los empleados públicos a la Caja de Jubilaciones.