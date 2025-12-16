Capilla del Monte presentó un botón de alerta para emergencias para adultos mayores

La ciudad de Capilla del Monte incorporó una nueva herramienta de asistencia para personas mayores que viven solas o se encuentran en situación de vulnerabilidad. El intendente Fabricio Díaz presentó el “Botón de Alerta en Emergencias para Adultos Mayores”, un sistema de respuesta rápida que busca fortalecer la prevención y mejorar los tiempos de actuación ante situaciones críticas.

El dispositivo consiste en una pulsera con un botón de activación manual que, al ser presionado, envía una señal inmediata a la Central de Monitoreo “Ojos en Alerta”.

La alerta activa un protocolo que involucra a las áreas de Salud, Seguridad y Protección Civil. Con este mecanismo, la Municipalidad busca asegurar que los adultos mayores reciban atención en el menor tiempo posible.

Ojos en Alerta ya opera en 50 localidades y suma recursos para la temporada​

En ese sentido, José Gualdoni, secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Gobierno de Córdoba, explicó que la iniciativa se apoya en la estructura ya existente del programa Ojo en Alerta. “El tema de Ojo en Alerta te permite, al tener toda una estructura que uno genera, porque tiene atención las 24 horas y un centro operativo que recibe llamadas, anexar esta iniciativa que me parece muy buena”, señaló.

El funcionario destacó que el sistema está pensado especialmente para personas mayores, personas con discapacidad o que viven solas. “Sobre todo para quienes tienen movilidad reducida, que muchas veces pueden caerse o no tienen posibilidad de alertar una situación médica o de delito a través del teléfono”, indicó.

En ese marco, explicó que el botón funciona como una herramienta clave ante emergencias. “Si una persona se cae, indudablemente no va a tener el teléfono con ella y puede quedar horas tirada en el piso. En cambio, se permite apretar ese reloj pulsera y automáticamente se conecta con la central de monitoreo, todo con un protocolo previo y un familiar designado”, detalló.

Respuesta inmediata y acompañamiento familiar

Durante la presentación, Díaz destacó que se trata de una acción directa para reforzar la seguridad ciudadana y dar tranquilidad a las familias: “Esta gestión continúa trabajando en la protección y el cuidado de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó.

El sistema apunta a brindar asistencia tanto ante emergencias médicas como en situaciones de inseguridad, dos de las principales preocupaciones de la población mayor en la región del Valle de Punilla. Instituciones y organizaciones locales celebraron la iniciativa, que se suma a otras políticas de prevención implementadas en la localidad serrana.