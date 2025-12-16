Llaryora sumó más de 500 nuevos policías y ahora tendrán un bono para comprar el uniforme

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de egreso y toma de juramento de 535 nuevos agentes de la promoción 223° de la Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”, que desde ahora se incorporan a la fuerza de seguridad de la Provincia.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la vocación de servicio de los egresados y reafirmó el respaldo del Estado provincial al trabajo policial. “Estoy aquí como gobernador para garantizarles el apoyo en el ejercicio de su función. Los buenos son los de azul y tenemos que cuidar a nuestra fuerza”, afirmó.

Llaryora subrayó el rol central de la seguridad para la convivencia democrática y el desarrollo social. “Sin seguridad es imposible la vida en comunidad. Vivir en paz y progresar requiere la tranquilidad de poder circular sin miedo, y eso lo garantizan ustedes”, sostuvo.

En ese marco, el Gobernador puso en valor las inversiones en materia de seguridad, entre ellas la incorporación de nuevos móviles, camionetas, drones, tecnología aplicada y la puesta en marcha de un nuevo sistema 911. “Estamos invirtiendo como nunca antes en seguridad. Esto mejora el servicio y también dignifica a la fuerza”, remarcó.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, felicitó a los nuevos agentes y destacó la formación recibida. “Queremos una policía cada día más profesional, más entrenada, pero también más empática y humana”, señaló. En la misma línea, el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, resaltó la preparación integral de los egresados y los instó a “vestir el uniforme con honor y compromiso”.

Nueva escuela y mejoras salariales

Durante el acto, Llaryora anunció la construcción de una nueva sede de la Escuela de Suboficiales en barrio San Vicente, en el predio conocido como “La Araña”, con capacidad para unos 700 aspirantes por ciclo lectivo. A partir del próximo año, la formación se realizará en un instituto moderno, con plena conectividad y mejores condiciones educativas.

Además, confirmó dos medidas de impacto directo para los efectivos: la implementación de dos bonos anuales de 700 mil pesos cada uno para la compra de uniformes, destinados a suboficiales, oficiales y cadetes, y la duplicación del adicional por patrullaje para quienes cumplen tareas en la vía pública.

“De aquí en más, el uniforme lo paga el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es una deuda histórica con nuestra fuerza policial”, sostuvo el Gobernador.

Finalmente, recordó que desde el ciclo lectivo 2026 funcionarán 23 anexos de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, lo que permitirá formar hasta 1.800 aspirantes por cohorte y fortalecer el arraigo territorial de los agentes.