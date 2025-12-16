Ruben Daniele por la Caja de Jubilaciones: “Están mintiendo y nos quieren tiran la gente encima”

Ruben Daniele calificó como falsas y denunció una estrategia deliberada de desinformación por parte del gobierno de Martín Llaryoraen declaraciones a Radio Mitre Córdoba.​ “Yo no sé si está tan mal informado (Miguel Siciliano, actual ministro de vinculación) o tiene mala intención, pero nos está tirando la gente encima”, sostuvo secretario general del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

Según el dirigente gremial, los números que expone el ministro “no tienen ningún sustento” y “le erró por el 100%”, al tiempo que advirtió sobre el efecto político del discurso oficial. “Nos quiere tirar a la gente encima y lo está haciendo peligrosamente. Habla del taxista, del kiosquero, del periodista, pero no les dice que todos reciben salud, educación y seguridad, porque son derechos de todos los habitantes de la provincia”, afirmó.



Regímenes especiales y financiamiento estatal



Daniele explicó que el verdadero núcleo del problema previsional no está en los sectores señalados por el Gobierno, sino en los regímenes jubilatorios diferenciados establecidos por ley. “El sistema de seguridad, el sistema de salud y el sistema de educación representan el 90% de los trabajadores que dependen del Ejecutivo y tienen régimen diferencial”, señaló.

En ese marco, remarcó que la diferencia entre ingresos y egresos de esos regímenes especiales debe ser cubierta por rentas generales. “Si el 90% son regímenes diferenciales, no hay manera de que no haya diferencia. Eso está premeditadamente calculado que sea así”, sostuvo, rechazando la idea de que la Caja sea “inmanejable” o “deficitaria” por mala administración.

Daniele también cuestionó con dureza la posibilidad de avanzar con un tope a las jubilaciones y el pago de una parte del haber mediante bonos. “Eso es un disparate”, lanzó, visiblemente molesto.

“Si pusiéramos en blanco a todos los monotributistas, becarios, pasantes y contratados que hoy tiene la Provincia y los municipios, no estaríamos ni hablando de esto”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que solo en la Municipalidad de Córdoba hay unos 8.000 trabajadores que no realizan aportes a la Caja. “Si aportaran, la Caja tendría más ingresos que egresos fácilmente”, agregó.