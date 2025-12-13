¿Qué piensan en el juecismo de los últimos embates de De Loredo?

Uno de los protagonistas políticos de la semana fue Rodrigo de Loredo. El ahora exdiputado tuvo un intenso raid por varios streamings políticos en los que pareció acelerar una embestida contra Luis Juez, siempre con la mirada en las elecciones a gobernador de 2027.

El dirigente radical sostuvo que Luis Juez tiene en sus manos la posibilidad de derrotar al oficialismo provincial en caso de ir unidos en el próximo turno electoral. “Si Juez diera ese paso y le diera lugar a la gente joven, se terminaría el peronismo en la provincia”, enfatizó.

Y agregó: “Si ya probé varias veces, perdí con uno, con De la Sota, con Schiaretti, con Llaryora, con uno de cada color, le dejo lugar a gente joven”, apuró. Y por si quedaran dudas respecto a su visión para esos comicios volvió a dejar en claro que “lo que va a ser indefectible es que el nombre de De Loredo estará entre los candidatos a gobernador”.

Allegados a Luis Juez aseguran que las declaraciones no le cayeron nada bien al senador, pero eligió no responder, por el momento. “La gente está preocupada porque no puede comprar la sidra y el pan dulce, no puedo salir a hablar de candidaturas en el final de un año que fue difícil, a quién le importa eso ahora”, dicen que se excusó Juez ante la consulta de periodistas luego de las palabras de De Loredo.

En el bunker del Frente Cívico manejan algunas teorías respecto a los embates deloredistas y entienden que la otrora “fórmula del fernet” se está diluyendo. “Rodrigo empezó a extrañar el poder y a aburrirse. Esto ya lo vimos, le pasó a Negri y también a Aguad; tipos que estaban acostumbrados a estar de martes a viernes en Buenos Aires y cuando les tocó volver, lo sufrieron. Ahora que él no es más diputado sale con estas chicanas para apurarnos”, indicó un integrante de la mesa chica juecista.

Sin embargo, a pesar del roce de De Loredo con Juez, los allegados al senador subrayan una y otra vez que por el momento no habrá respuesta. “No vamos a alimentar el morbo y no vamos a darle el gusto al oficialismo que sigue esto de cerca. Luis está cómodo, cerró en el Senado con La Libertad Avanza, Bullrich lo elogió en redes y la semana que viene se junta con Karina. Rodrigo que siga acá en Córdoba. Luis, si le da la salud, va a dar pelea por la candidatura”, argumentaron y anticiparon que en las últimas semanas hubo reuniones de lo más variadas, entre ellas con varios dirigentes radicales.

Desde el mismo bunker también consideran que puede haber nuevos embates de De Loredo y analizan que, si bien tiene buen diálogo con Santiago Caputo, uno de los integrantes del denominado “triángulo de hierro” del Presidente, entienden que las últimas decisiones las tomó Karina Milei y los buenos resultados en todo el país le dieron un espaldarazo a su estrategia electoral, por lo que la imaginan como la principal armadora del 2027.

El temido déjà vu

En el Frente Cívico (y obviamente también en el radicalismo) nadie oculta su preocupación por atravesar un déjà vu de lo que fue el tenso armado electoral de 2023. En aquella ocasión, el conflicto por definir el candidato a gobernador se extendió durante meses, con ambos dirigentes midiendo fuerzas y a la larga generando fuertes diferencias en el seno del extinto Juntos por el Cambio. La actual arremetida del exdiputado, al pedir el “paso al costado” de Juez y criticar sus derrotas, reabre viejas heridas.

De Loredo se mueve

En los últimos días De Loredo se movió en el interior de la provincia. El exdiputado se reunió con referentes de peso de la Unión Cívica Radical (UCR) del departamento San Justo, una zona estratégica del este cordobés, en donde el gobernador Martín Llaryora pisa fuerte. Este encuentro, que incluyó a figuras de San Francisco, Freyre y Brinkmann, entre otras localidades, tuvo como eje central la planificación del armado opositor de cara a 2027.