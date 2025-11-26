En Córdoba, durante octubre de 2025, una persona adulta con diabetes necesitó $245.526 para cubrir su alimentación saludable, según un informe de la Defensoría del Pueblo provincial. El valor es 44,5% más alto que la canasta común, lo que implica un sobrecosto mensual de $75.651 respecto de alguien que no tiene esta condición.

Canasta Básica Alimentaria para Personas con Diabetes (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba)

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, donde uno de los adultos convive con diabetes, el gasto alimentario llegó a $600.564, muy por encima de los $524.913 que demanda la misma canasta sin adaptaciones.

Córdoba presentó la primera canasta para personas con diabetes del país

La Defensoría del Pueblo realizó la Canasta Básica Alimentaria para Personas con Diabetes (CBA Diabetes), un indicador diseñado con criterios científicos que refleja cuánto cuesta sostener una dieta adecuada para el manejo glucémico. El relevamiento compara los mismos productos que la CBA tradicional, pero reemplaza harinas refinadas, panes, fideos y alimentos con azúcar por versiones integrales, sin azúcar o reducidas.

Los resultados confirman una brecha sostenida entre la dieta general y la recomendada para personas con diabetes, evidenciando un problema económico y de accesibilidad que impacta directamente en la salud.

Harinas y legumbres: el rubro que dispara el costo

El informe muestra que el mayor impacto económico está en el rubro Harinas y Legumbres, que representa el 34,8% del valor total de la canasta.

Productos integrales y reducidos en azúcar cuestan entre 145% y 200% más que sus versiones tradicionales.

y en cuestan entre más que sus versiones tradicionales. El ejemplo más claro es el pan : el pan integral más económico duplica el valor del pan francés.

: el pan integral más económico duplica el valor del pan francés. Las galletas sin azúcar o integrales también muestran diferencias de hasta 195% .

o integrales también muestran diferencias de hasta . Esta sustitución obligatoria para el control glucémico es el principal motor del sobrecosto que paga una persona con diabetes en Córdoba.

Otros alimentos esenciales también mostraron incrementos:

Frutas y verduras: subieron en promedio 4,57% , con picos como la mandarina (+32,64%).

, con picos como la mandarina (+32,64%). Carnes: aumentaron un 3,83% ; solo el pollo bajó (-8,64%).

; solo el pollo bajó (-8,64%). Huevos y lácteos: leve descenso de 0,55% .

de . Almacén: caída del 2,83%, aunque con variaciones fuertes en productos sin azúcar.

La percepción social refiere a una conclusión comúm: 9 de cada 10 cordobeses con diabetes sienten que comer saludable es más caro.

La Defensoría complementó la canasta con una encuesta provincial:

91% de las personas con diabetes afirma que comer saludable cuesta más.

de las personas con diabetes afirma que comer saludable cuesta más. 60% compra productos sin o reducidos en azúcar de manera constante.

compra productos sin o reducidos en azúcar de manera constante. 43% sigue una alimentación especial basada en productos integrales.

sigue una alimentación especial basada en productos integrales. 49% siente que la dieta para diabetes cuesta alrededor de un 50% más.

A esto se suma que uno de cada tres gasta más de $50.000 mensuales en medicación, lo que agrava la presión económica sobre los hogares.