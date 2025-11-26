Montecristo ofrecerá rebaja de tasas a empresas que contraten desocupados: así será la nueva tarifaria 2026

El municipio de Montecristo incorporará desde 2026 un incentivo tributario para el sector privado: quienes contraten nuevos empleados a través de la Oficina de Empleo recibirán una rebaja en la tasa de Comercio e Industria. La herramienta, definida por el intendente Daniel Haniewicz como una novedad dentro de la tarifaria, apunta a dinamizar la creación de puestos laborales en la ciudad.

“Es una baja en la tasa de comercio e industria para aquellos comercios que tomen nuevos empleados desde nuestra oficina de empleo”, explicó el mandatario, quien consideró que esta ayuda puede ser “un granito de arena” para que más empresarios se animen a incorporar personal.

Presupuesto 2026 de Montecristo

En paralelo, la gestión trabaja sobre el Presupuesto 2026, que tendrá como eje central la sostenibilidad de los servicios y el equilibrio financiero. Haniewicz remarcó que el objetivo es ordenar la estructura de costos y evitar depender de recursos extraordinarios: “Los municipios no cobramos impuestos, cobramos tasas por servicios, y tenemos que sostener esos servicios sin gastar más de lo que ingresa”.

La planificación contempla un esquema de actualización moderada —en línea con la inflación— y un enfoque en eficiencia operativa, manteniendo la premisa de no desbordar el gasto corriente. “El modelo económico que votó la gente es no gastar más de lo que entra”, afirmó, destacando que el presupuesto busca ser un reflejo de esa decisión ciudadana.

A la rebaja vinculada al empleo se suman premios al contribuyente cumplidor y reducciones en materia ambiental para quienes alcancen metas definidas. “Necesitamos el apoyo de la parte privada y para eso tenemos que dar una contraprestación que incentive”, sostuvo.

El intendente reconoció que el escenario económico condiciona tanto la actividad comercial como la situación social local. “Hoy día todo el mundo viene al municipio y se lamenta que no tiene trabajo. Por eso necesitamos colaborar”, señaló.

Aun así, expresó que gestionar desde lo micro también puede tener impacto en el consumo y la recaudación: “Si ese vecino tiene trabajo, se supone que va a poder pagar su tasa. Es un beneficio para todos”.

Sobre el año que viene, Haniewicz sostuvo una mirada prudente pero con expectativas de mejora. “Creo que vamos a tener unos primeros meses complicados, pero a partir de mitad del año que viene vamos a tener una mejoría en la economía”, proyectó. El intendente cerró con un mensaje dirigido a la comunidad: “Todos debemos sincerarnos: los dirigentes, los vecinos. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. Es la única forma de salir adelante”.