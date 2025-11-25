Buteler: "El nivel de morosidad es el más alto de los últimos 15 años"

El economista Christian Buteler afirmó que el actual nivel de morosidad en los créditos de las familias "es el más alto de los últimos 15 años".

Morosidad

"Realmente el número es alto. Podemos encontrar varias causas. Desde salarios que no han ajustado por la inflación realmente hasta para mí el principal que es que nunca las tasas de los créditos acompañaron la baja de la inflación", explicó el analista económico

"Olvidate estas últimas semanas, meses, estos que tuviste la crisis preelectoral. Antes de esto, a principios de año, cuando en 2024 tuviste una inflación desacelerando fuertemente, tenías tasas de 140, 150% de costo financiero total con salarios que se actualizaban al 20,25% anual", agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

"Obviamente eso termina teniendo su impacto en la morosidad, que termina no pudiendo pagar los créditos", remarcó.

Créditos personales

"Hoy en día el problema es que el que saca un crédito personal con este nivel de tasas, sabiendo que los ingresos difícilmente puedan ajustar a ese nivel, lo que está haciendo es decidiendo si quiebra hoy o quiebra dentro de tres meses", analizó Buteler.

"Estamos hablando de bancos de primera línea que les ofrecen a sus clientes de hace 15,20 años, esas tasas que están lejos", recalcó,

"Yo creo que el crédito es el dinamizador de la economía, pero a estas tasas más que dinamizador termina siendo un salvavidas de plomo", concluyó.