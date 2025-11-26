Navidad, Fin de Año o cumpleaños: la encuesta que revela cómo festejan los cordobeses y cuál es su favorita

La consultora Delfos, bajo la dirección de Luis Dall’ Aglio, preguntó a los cordobeses cuál es su fiesta favorita. Las opciones iban desde Navidad y Fin de Año hasta los cumpleaños propios o de un ser querido, pasando por Semana Santa y otras celebraciones. Más allá de la elección, el objetivo era entender qué revelan esas preferencias sobre cómo vivimos, sentimos y nos vinculamos según la clase social, la edad y el género.

En el ranking general, la ganadora es clara: Navidad, con casi 31% de las menciones. Le siguen Fin de Año (22%), el cumpleaños de un ser querido (13%), el cumpleaños propio (12%), Semana Santa (3,6%) y otras fiestas (4,8%).

Encuesta delfos, por estrato socioeconómico. Noviembre 2025.

Pero cuando se analizan los estratos socioeconómicos, los datos cuentan otra historia: en el nivel alto, Fin de Año lidera con 28%; en el nivel medio, la Navidad se impone con 41%; y en el nivel bajo, el cumpleaños propio trepa al 32%, marcando una valoración más fuerte de las celebraciones personales.

Diciembre en Córdoba: luces, reuniones y balances

El estudio llega justo cuando la ciudad ya respira clima navideño. Entre las sobremesas familiares, las compras de último momento y los preparativos para despedir el año, pensar en cuál es la fiesta favorita se vuelve más que una curiosidad: es un reflejo de cómo cada cordobés organiza sus vínculos, prioriza sus afectos y celebra los cierres de ciclo.

La geografía también marca diferencias. En Capital, Fin de Año se acerca mucho a la Navidad y casi la empata, mientras que en el interior la tradición navideña se impone con claridad. No son dos Cordobas distintas, pero sí rituales que adquieren distintos significados según el ritmo de vida de cada zona.

Género y edad: el peso de la familia y las nuevas generaciones

Por género, las mujeres muestran una preferencia muy pareja: Navidad con un 25% y Fin de Año, con el 24%, mientras que el cumpleaños de un ser querido toma peso y llega a casi 15%, seguido por el cumpleaños propio (12%) y Semana Santa (5%). En comparación al resultado de los hombres, el cumpleaños de un ser querido gana relevancia, donde el propio cumpleaños ocupa un lugar más importante.

En ellos, en cambio, el podio se ordena como Navidad; Fin de Año; Cumpleaños propio, una jerarquía que refleja una mirada más centrada en las celebraciones individuales.

La edad añade otra capa. Entre los niños, la fiesta favorita es Fin de Año, seguida por Navidad y luego el cumpleaños propio, que alcanza un 14%. En los adultos jóvenes, la Navidad escala al 35%, consolidándose como una celebración de encuentro y tradición. Y entre las personas mayores, el foco se desplaza hacia los afectos: el cumpleaños de un ser querido salta al 30%, por encima de cualquier otra opción.

Más que un ranking de fiestas, este estudio ofrece una mirada profunda sobre cómo viven, sienten y celebran los cordobeses. Diciembre ya no es solo un mes de luces y brindis: es un espejo que refleja la historia personal, los afectos y las prioridades de cada cordobés. Y en esa diversidad de elecciones, se entiende mejor qué significa celebrar en Córdoba hoy.