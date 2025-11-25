Alertan que todavía 1 de cada 4 mujeres líderes sufrió acoso o violencia en su empleo

Las cifras siguen siendo alarmantes: 1 de cada 4 mujeres líderes en relación de dependencia (27,5%) sufrió acoso o violencia en su empleo y más de un tercio recibió bromas ofensivas vinculadas al género. Los datos surgen de una investigación que, además, revela que la mayoría de las empresas aún no dispone de mecanismos claros para abordar estas situaciones, ni formación suficiente para su prevención.

En este contexto, Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, presentó un documento con una hoja de ruta para enfrentar la violencia de género en el trabajo, con especial atención a su dimensión digital. La propuesta se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y coincide con el inicio de la campaña UNETE de ONU Mujeres.

“La violencia de género digital es un problema real, cotidiano y creciente, que impacta en las compañías”, afirmó Laura Gaidulewicz, directora del Instituto de Género e Inclusión. Si bien el Convenio 190 aporta un marco para abordar la violencia y el acoso laboral, su implementación “aún es dispar” y existe “mucho desconocimiento sobre qué implica en la práctica”, advirtió. El objetivo de Insight 21 es aportar evidencia y herramientas “específicas, actualizadas y efectivas” para que las organizaciones puedan integrar la prevención en su gestión diaria.

El policy paper presentado subraya que la violencia digital se ha convertido en una de las formas de agresión más extendidas desde la pandemia por COVID-19, también dentro de los entornos laborales. Frente a este crecimiento, Insight 21 propone una hoja de ruta que incluye cinco líneas de acción:

- Políticas claras y específicas sobre violencia y acoso, incluyendo la violencia digital, comunicadas interna y externamente.

- Canales de denuncia confidenciales e independientes, con plazos definidos y perspectiva de género en el primer análisis.

- Evaluación anual de riesgos de género según las características de cada organización, como teletrabajo, turnos o contacto digital.

- Acompañamiento integra l a las víctimas, con medidas de protección claras.

- Prevención sostenida, mediante comunicación permanente, formación obligatoria, indicadores de cumplimiento para la alta dirección e informes periódicos.

Según Insight 21, avanzar en estas acciones implica pasar “de la declaración a la práctica” en un país donde aún persisten resistencias y desconocimiento sobre la temática dentro de las empresas. Garantizar transparencia, metas verificables y procedimientos sólidos es clave para transformar el entorno laboral.

La organización remarcó que la articulación entre sector privado, sector público y academia es indispensable para convertir el conocimiento científico en políticas efectivas. Universidad Siglo 21 y su Instituto de Género e Inclusión reafirmaron su compromiso con la reducción de las brechas de género y la generación de soluciones que produzcan impacto real en organizaciones y comunidades.