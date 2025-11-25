Oscar González irá a juicio por la tragedia de Altas Cumbres: su defensa no apelará el rechazo a la probation

La defensa de Oscar Félix González decidió no apelar el rechazo a la suspensión del juicio a prueba y confirmó que el exministro y exlegislador provincial enfrentará un juicio oral por la tragedia de las Altas Cumbres, donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron lesionadas.

Pedro Despouy Santoro, abogado del acusado, explicó a PERFIL CÓRDOBA los motivos de la decisión. "El ámbito propicio para discutir sobre el fondo de la cuestión es en el juicio. Allí se determinará la mecánica del accidente, si hay responsabilidad exclusiva del imputado o compartida con la víctima, si está o no bien planteada la demanda, si se hace o no lugar a la pretensión civil resarcitoria (en más o en menos a lo ya ofrecido con la probation), entre otras cuestiones que se debaten en todo juicio penal", sostuvo el letrado.

La Justicia de Villa Dolores rechazó la propuesta de probation que González presentó siete meses después del plazo establecido. El exfuncionario ofrecía más de 346 millones de pesos actualizados, a abonar en siete cuotas mensuales consecutivas de 50 millones de pesos, además de trabajo comunitario y una donación de un millón de pesos al Hospital de Villa Dolores.

El juez Santiago Camogli tuvo a su cargo la audiencia donde fundamentó el rechazo en el carácter extemporáneo de la solicitud y en la necesidad de realizar un debate oral dadas las particularidades del caso. Se recordó que González manejaba temerariamente, confiaba en su pericia, registraba infracciones previas y varias anomalías rodearon el suceso ocurrido en 2022.

Durante la audiencia, los querellantes Germán Romero Marcón, Emiliano Binante y Lucas Cocha se opusieron a la probation. Calificaron el hecho como "crimen vial" y cuestionaron que la propuesta llegara tarde y "sólo hablara de dinero". Romero Marcón fue contundente: "La dignidad de las víctimas no se encuentra a la venta".

Los familiares de las víctimas también rechazaron el ofrecimiento. Gustavo Álvarez, padre de Alexa, la joven de 17 años que quedó parapléjica, calificó el caso como "crimen vial, porque pudo evitarse" y denunció "violencia institucional" en el proceso. Estimó los costos de los tratamientos de su hija en 25 millones de pesos mensuales.

Laura Bengoa, hermana de Alejandra, la docente fallecida en el siniestro, dio un testimonio desgarrador. "González sabía que podía matar, y lo mismo siguió con su manejo de riesgo", expresó durante la audiencia.

La fiscal instructora Analía Gallarato coincidió con el rechazo y resaltó la necesidad de realizar un juicio abierto de manera pronta. Joaquín Contrera, representante de las menores involucradas, también consideró que la probation no podía aceptarse por ser extemporánea.

González, quien cumple prisión domiciliaria en Villa Dolores por otra causa, participó de la audiencia mediante videoconferencia y eligió no manifestarse.

Con esta decisión de no apelar, el caso avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se dirimirán las responsabilidades penales y civiles del exfuncionario provincial en la tragedia que conmocionó a Córdoba.

Foto en texto: La Voz.