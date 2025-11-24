Inteligencia artificial en la Municipalidad de Córdoba: qué podría cambiar para los empleados municipales

El secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad de Córdoba, Sergio Lorenzatti, explicó en una declaración mediática que el Ejecutivo trabaja en un esquema de jubilación por pasividad anticipada, que –remarcó– no es un retiro voluntario.

“Nosotros estamos trabajando en la pasividad anticipada, no un retiro, porque el retiro se desliga de la función y es un monto de dinero que se da”, señaló en declaraciones a Cadena 3. Y agregó que se trata de agentes que “dejan de prestar servicio, pero si se requiere pueden volver a prestar el servicio”.

Según el funcionario, la medida busca “aliviar la cantidad de personal que tiene el municipio, y que en definitiva redunde que eso no resienta los servicios”. Para sostener ese objetivo, adelantó que la gestión hará “una fuerte apuesta a la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión con innovación tecnológica”.

La Inteligencia Artificial está reconfigurando el campo argentino

Ese vínculo explícito entre pasividad anticipada e IA para la atención al vecino fue el que encendió la reacción del Suoem, que pidió discutir el tema en la mesa de negociación y advirtió por el posible impacto sobre los puestos y funciones.

En ese contexto, David Cabrera, emprendedor cordobés y CEO de Wise CX, una empresa de tecnología cordobesa que desarrolla soluciones para la experiencia del cliente y del ciudadano en canales digitales, describió cómo se trabaja en estos procesos de integración de IA en gobiernos y empresas.

“En lo público tenemos cerca de 250 clientes”, precisó. La firma ofrece plataformas para gestionar conversaciones en WhatsApp y otros canales de comunicación, con fuerte apoyo en inteligencia artificial y análisis de datos.

Entrevistado en After Office (Punto a Punto Radio, 90.7) desde Granada, España, donde participa del Foro de Contratación Pública de Innovación (Foro CPI), relató que fue invitado a exponer sobre el desembarco de las startups govtech en América Latina y que llevó a “Córdoba como un caso de éxito, donde se ha digitalizado” parte de la relación con los vecinos.

“No es el foco principal reemplazar al humano”

Consultado sobre si la IA puede reemplazar a empleados municipales, Cabrera evitó las respuestas absolutas y puso el foco en cómo se implementa la tecnología.

Contó que, en la práctica, las organizaciones suelen acercarse a Wise CX con un objetivo general de eficiencia, pero que “no es el foco principal reemplazar al humano, sino lo que buscan es cubrir una demanda insatisfecha” de los ciudadanos. Esa “demanda insatisfecha”, apuntó, tiene que ver con vecinos que hoy no logran ser atendidos o que deben invertir demasiado tiempo en gestiones básicas.

“Cuando hablo de demanda insatisfecha, me refiero a que los ciudadanos no pasen una hora, dos horas, tres horas” para hacer un trámite o conseguir respuesta, razonó. En muchos casos, describió, los municipios y empresas no atienden fuera de horario o solo responden una parte de las consultas que reciben.

La inteligencia artificial y la automatización, planteó, permiten que esas interacciones –consultas simples, reclamos estándar, pedidos de información– se canalicen a través de WhatsApp u otros canales de comunicación, sin depender siempre de una persona conectada en ese momento.

Miguel Ponce dijo que la inversión en inteligencia artificial “se ha ido convirtiendo en una droga económica”

Ejemplos: de la empresa de salud a los turnos médicos

Para bajar a tierra el concepto, Cabrera mencionó el caso de una empresa de salud con la que trabajaron. Allí, la IA se encarga de resolver consultas muy sencillas, como conocer el saldo de la cuenta o recibir la última factura, procesos que antes requerían tiempo de un operador humano.

En otro pasaje de la entrevista, el CEO de Wise CX contó la experiencia de un sistema de salud público que digitalizó la gestión de turnos médicos. El objetivo, describió, no fue solo acelerar el trámite, sino dar accesibilidad: que cualquier persona pueda obtener una cita “a través de WhatsApp o teléfono” sin tener que ir físicamente hasta el centro de salud, algo que, subrayó, “permite mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

En todos estos casos, la lógica es parecida: la IA se queda con las consultas repetitivas y de baja complejidad, mientras que el equipo humano se dedica a los problemas más delicados o que requieren criterio, contención o decisiones dentro de la organización.

“El empleado municipal no se tiene que ver amenazado”

Cabrera también se detuvo en el impacto sobre el trabajo en los estados locales. “El empleado municipal o el funcionario municipal no se tiene que ver amenazado, al contrario”, afirmó, y planteó que la tecnología debería verse como un refuerzo, no como una amenaza.

La idea, resumió, es que el personal quede “para los casos más complejos o los casos donde se requiere un humano” y no atrapado en trámites rutinarios que pueden resolver sistemas automatizados. Si se diseña bien, el resultado –sostuvo– es que se benefician los vecinos, porque acceden más rápido a respuestas y servicios, pero también se beneficia el propio empleado, que puede concentrarse en tareas de mayor valor.

En una Municipalidad de Córdoba que ya puso sobre la mesa la combinación de pasividad anticipada e inteligencia artificial para la atención al vecino, el mensaje del especialista cordobés llega como advertencia y, al mismo tiempo, como hoja de ruta: la discusión no es solo cuántas manos hacen falta, sino qué tipo de trabajo se quiere que hagan en la era de la IA.