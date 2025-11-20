El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló con Canal E y analizó el impacto global de la inteligencia artificial, el rol de las grandes tecnológicas y los riesgos geopolíticos crecientes.

Según Miguel Ponce, el mercado global vive un nivel de euforia similar al de otras burbujas históricas: “Como todos sospechamos hay una burbuja que puede llegar a explotar en cualquier momento”. Sobre la misma línea, agregó que, “todos saben que hay una burbuja, te dicen, esta vez es diferente, pero la historia nos va demostrando que es difícil, claro, a ser diferente”.

Cuáles son las compañías que dirigen el dinero de los inversores

Para dimensionar el fenómeno, remarcó que, “prácticamente el dinero de todos los inversores está dependiendo de siete grandes”, y enumeró a Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Nvidia y Tesla, que “concentran casi el 40% por 500” y “son responsables de la mayor parte de crecimiento hoy del mercado”.

Ponce destacó que estas compañías están destinando recursos de magnitud inédita: “Estas siete empresas están quemando, dicen algunos, gastando, dicen otros, 330.000 millones de dólares al año solamente en inteligencia artificial”.

Invertir en la IA: la nueva "droga económica"

Asimismo, alertó sobre la fragilidad de ese sostén: “Si se retirara este gasto, Estados Unidos podría entrar en una recesión técnica”. También aseguró que la inversión en IA “está maquillando el producto bruto”, y que “se ha ido convirtiendo en una droga económica”.

El problema central, según el entrevistado, es que “hasta ahora no han aparecido beneficios reales”. Y advirtió por una dinámica financiera circular entre gigantes tecnológicos: “Microsoft invierte en OpenAI. OpenAI le paga a Microsoft por sus servidores, Microsoft usa ese dinero para comprarle chips a NVIDIA, NVIDIA invierte en OpenAI, todos registran ingresos pero no hay beneficios reales detrás”.

También se refirió al agravamiento de la tensión entre China y Japón por Taiwán. “Hoy es un día negro para ese tema”, afirmó, tras explicar que China “dejó de comprarle mariscos y pescados a Japón” luego de declaraciones de la primera ministra japonesa sobre la defensa de Taiwán.