Renovar la Licencia de Conducir en la Ciudad de Buenos Aires es un trámite obligatorio para quienes necesitan seguir manejando y evitar multas. En 2025, el valor del trámite volvió a actualizarse y muchos conductores deben tener en cuenta cuánto cuesta, qué incluye el arancel y qué se necesita para realizar la renovación.

La renovación es un trámite que deben realizar periódicamente, según el tipo de licencia, tu edad o si la licencia se encuentra vencida por un plazo menor a 1 año.

Cuáles son los requisitos para renovar la Licencia de Conducir

Para renovar la licencia de conducir, los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Contar con usuario y clave miBA.

-Licencia de Conducir vigente de CABA o vencida dentro del plazo de gracia (un año desde el vencimiento).

-DNI vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no contar con DNI, presentar certificado de DNI en trámite junto con un documento que acredite identidad (Pasaporte vigente o DNI anterior).

-Para extranjeros, se deben cumplir los requisitos específicos.

-Los menores de 18 años deberán cumplir con los requisitos correspondientes.

-Saber leer (para clases particulares) y escribir (para clases profesionales).

-Para renovar licencia categoría D, presentar certificado de antecedentes penales (validez 30 días).

-No estar inhabilitado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Si se está inscripto, se puede tramitar la licencia por única vez por 60 días hasta regularizar la situación (Art. 6 Ley 269).

Cómo realizar el trámite para renovar la Licencia de Conducir

Para realizar la licencia de conducir, deben seguir los siguientes pasos:

-Consultar no tener actas de infracciones de tránsito vigentes en la Ciudad.

-Si realizaste un plan de pago en la DGAI, tu licencia tendrá la misma vigencia que el plazo del plan.

-Abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) (validez 60 días).

-Hacer el curso virtual a través de la web del Gobierno de la Ciudad. Dura alrededor de 50 minutos e incluye videos y preguntas.

-Iniciar el trámite online.

Acceder a la web de trámites .

. Registrar los datos personales y la Declaración Jurada (DDJJ) de aptitud psicofísica.

-Seleccionar el turno y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI).

La BUI puede pagarse dentro de las 48 horas o el turno será cancelado (validez 180 días) por Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, Portal de pago electrónico o Billetera Virtual BUEPP.

Realizar la evaluación de aptitud psicofísica

-Se evalúan cuatro áreas: psicología, visión, audición y médica.

-En caso de padecer enfermedades o estar bajo tratamiento, se deben presentar certificados médicos vigentes (validez: 60 días para psicológicos, 90 días para médicos, 1 año para auditivos).

-Si utilizás anteojos, lentes de contacto y/o audífonos, debés llevarlos el día del turno.

-Si quedás retenido en alguna posta, recibirás indicaciones y un link para sacar nuevo turno.

Cuánto sale renovar el carnet de conducir

Renovación de Licencia (BUI): $28.750,00

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $6.800,00

