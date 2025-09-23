La licencia de conducir es uno de los documentos indispensables que necesitan los choferes particulares, taxistas o colectiveros para circular en la ciudad. Una vez que el documento venció, deben renovarlo.

La renovación de la licencia de conducir tiene fecha de vencimiento y al caducar no puede ser utilizada por taxistas, remises, camiones, colectivos y transportes escolares.

Requisitos para renovar el carnet de conducir

Aquellos conductores que deban renovar su carnet de conducir, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Licencia vigente o vencida por no más de 90 días .

DNI original y copia.

Aprobar el examen psicofísico (controles médicos y oftalmológicos ).

Certificado de antecedentes penales (en algunos municipios).

Certificado de antecedentes de tránsito ( libre deuda de infracciones ).

Constancia de CUIL.

Costo de renovar el carnet de conducir

Aquellos conductores que quieran renovar el carnet de conducir deberán abonar el siguiente monto:

Renovación : $ 28.750 ( CABA ).

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito: $ 6.800 (CABA).

Pasos para renovar el carnet de conducir

Obtener turno online en la web del municipio o centro emisor de licencias .

Juntar documentación : DNI , licencia anterior , certificados y comprobantes de pago .

Asistir el día del turno para hacer el examen psicofísico y entregar los papeles .

Realizar el examen teórico y/o práctico si corresponde (algunas categorías lo exigen).

Aguardar la emisión del nuevo carnet, que suele entregarse en el día o a las 48 horas.

