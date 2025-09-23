La licencia de conducir es uno de los documentos indispensables que necesitan los choferes particulares, taxistas o colectiveros para circular en la ciudad. Una vez que el documento venció, deben renovarlo.
La renovación de la licencia de conducir tiene fecha de vencimiento y al caducar no puede ser utilizada por taxistas, remises, camiones, colectivos y transportes escolares.
Requisitos para renovar el carnet de conducir
Aquellos conductores que deban renovar su carnet de conducir, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-
Licencia vigente o vencida por no más de 90 días.
-
DNI original y copia.
-
Aprobar el examen psicofísico (controles médicos y oftalmológicos).
-
Certificado de antecedentes penales (en algunos municipios).
-
Certificado de antecedentes de tránsito (libre deuda de infracciones).
-
Constancia de CUIL.
Costo de renovar el carnet de conducir
Aquellos conductores que quieran renovar el carnet de conducir deberán abonar el siguiente monto:
-
Renovación: $ 28.750 (CABA).
-
Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito: $ 6.800 (CABA).
Pasos para renovar el carnet de conducir
-
Obtener turno online en la web del municipio o centro emisor de licencias.
-
Juntar documentación: DNI, licencia anterior, certificados y comprobantes de pago.
-
Asistir el día del turno para hacer el examen psicofísico y entregar los papeles.
-
Realizar el examen teórico y/o práctico si corresponde (algunas categorías lo exigen).
-
Aguardar la emisión del nuevo carnet, que suele entregarse en el día o a las 48 horas.
