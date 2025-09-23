martes 23 de septiembre de 2025
SOCIEDAD
Permiso de circulación

Licencia de conducir digital: cómo renovar el carnet septiembre del 2025

Los conductores deberán tener en cuenta el vencimiento del documento y realizar el trámite.

Así podes renovar el carnet de conducir
Así podes renovar el carnet de conducir | Gobierno Nacional

La licencia de conducir es uno de los documentos indispensables que necesitan los choferes particulares, taxistas o colectiveros para circular en la ciudad. Una vez que el documento venció, deben renovarlo.

La renovación de la licencia de conducir tiene fecha de vencimiento y al caducar no puede ser utilizada por taxistas, remises, camiones, colectivos y transportes escolares.

Requisitos para renovar el carnet de conducir

Aquellos conductores que deban renovar su carnet de conducir, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Licencia vigente o vencida por no más de 90 días.

  • DNI original y copia.

  • Aprobar el examen psicofísico (controles médicos y oftalmológicos).

  • Certificado de antecedentes penales (en algunos municipios).

  • Certificado de antecedentes de tránsito (libre deuda de infracciones).

  • Constancia de CUIL.

Carnet de conducir

Costo de renovar el carnet de conducir

Aquellos conductores que quieran renovar el carnet de conducir deberán abonar el siguiente monto:

  • Renovación: $ 28.750 (CABA).

  • Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito: $ 6.800 (CABA).

Pasos para renovar el carnet de conducir

  • Obtener turno online en la web del municipio o centro emisor de licencias.

  • Juntar documentación: DNI, licencia anterior, certificados y comprobantes de pago.

  • Asistir el día del turno para hacer el examen psicofísico y entregar los papeles.

  • Realizar el examen teórico y/o práctico si corresponde (algunas categorías lo exigen).

  • Aguardar la emisión del nuevo carnet, que suele entregarse en el día o a las 48 horas.

