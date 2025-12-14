Un australiano de origen afgano y un libanés: quienes fueron los terroristas de Bondi Beach, Sidney

Se registraron al menos once muertos en un tiroteo que tuvo lugar este domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Sidney, Australia. Las autoridades policiales calificaron el hecho como un acto terrorista y cuentan con dos sospechosos: un australiano de padres paquistaníes y un ciudadano libanés.

El informe policial indicó que uno de los presunto atacantes murió, mientras que el segundo quedó en estado crítico. Según trascendió, uno de ellos fue identificado como Naveed Akram, un joven de 24 años, nacido en Australia y al que inicialmente se señaló como de padres pakistaníes, aunque más tarde indicó que su familia es de origen afgano, conocido además por ser un estudiante destacado del Instituto Al-Murad en Sidney.

El ataque, que además de los fallecidos también dejó 29 heridos, fue dirigido "contra la comunidad judía", según el gobierno local, dado que tuvo como objetivo un evento judío de Hanukkah que se estaba realizando en el parque Archer con miles de personas.

"Se trató de un incidente terrorista", indicó oficialmente el primer ministro Anthony Albanese, quien remarcó que el ataque tenía como objetivo a la comunidad judía y agregó que "la policía encontró artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado a uno de los atacantes.

El primer ministro australiano no tardó en repudiar el ataque públicamente y añadió: "Se trató de un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación".

"Mi más sentido pésame a las víctimas del trágico atentado terrorista en Bondi Beach, Sídney. Pakistán condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Nos solidarizamos con el pueblo y el Gobierno de Australia en este momento difícil", añadió por su arte el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Es válido mencionar que, en medio del ataque, un presunto civil habría sido quien redujo a uno de los atacantes y ayudó a mitigar el hecho, según se puede ver en imágenes que se viralizaron a través de la plataforma X. No obstante, las autoridades policiales aún no confirmaron la veracidad de los videos difundidos.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, se ve como un hombre vestido de civil consigue desarmar a uno de los autores del ataque luego de un forcejeo en el que consigue hacerse con el rifle del presunto terrorista, que luego intentó huir del lugar.

