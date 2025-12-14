Sin secanucas, 'Chiqui' Tapia transpiró como nunca en la entrega de premios a Estudiantes en Santiago

Saco blanco tiza, jean, camisa celeste, sonrisa tensa... Claudio 'Chiqui' Tapia sufrió como pocos el calor de la noche santiagueña este sábado cerca de la medianoche, cuando entregaba a los jugadores de Estudiantes sus medallas de campeones del Torneo Clausura. El jefe de AFA solo abrazó a unos pocos, como Marcos Rojo en Racing o Cristian Medina en Estudiantes, pero sudaba de manera copiosa y en varias ocasiones se pasó con rapidez la mano por a frente, tratando de correr esas gotas que marcaban claramente su nerviosismo e incomodidad en la escena.

Ese título de Estudiantes aportó, sin dudas, al peor momento de Tapia desde que está al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No solo debe lidiar con las investigaciones judiciales que jaquean a varios de sus allegados, como Pablo Toviggino o el financista Ariel Vallejo, sino que además la AFIP denunció a la AFA por evasión y falta de aportes previsionales, y en medio de todo eso debió entregar los premios de campeones a los integrantes del único club que lo desafió de manera abierta, rechazando con el célebre "pasillo de espaldas" la insólita Copa que Tapia decidió entregar a Rosario Central como "equipo que logró más puntos en la temporada".

Esa movida del jefe del fútbol, que para muchos solo apuntaba a congraciarse con Angel Di María, terminó desatando sobre el inefable Chiqui "las 7 plagas de Ezeiza". Primero, porque desde AFA ordenaron un "pasillo de homenaje" cuando Estudiantes fuera a Rosario que varios usuarios de redes descubrieron que invocaban estatutos que se habían modificado de urgencia el día anterior. Luego, ante el pasillo de espaldas de los muchachos de Estudiantes, el 'Comité de Disciplina' de Tapia y Toviggino reaccionó con una dura sanción a Juan Sebastian Verón como presidente Pincha (6 meses) y los jugadore srecibieron dos fechas a cumplir en el próximo torneo.

Todo ese combo generó que en recitales o reuniones empezara a escucharse ese estribillo 'Chiqui Tapia botón...', con alusiones familiares todavía más severas, y al final del espinel Tapiano pudo con Estudiantes: debió entregarle a Santiago Ascacibar la copa de campeones del Clausura.

Verón sonreía desde la tribuna del estadio Madre de Ciudades, el Pincha era campeón, clasificado a la Libertadores y el 'triunfo' sobre la AFA de Tapia y Toviggino lucía total, absoluto... Es más, hasta podría haber una segunda tanda de medallas de Chiqui transpirando, esta vez en San Nicolás, si Estudiantes vence a Platense el próximo sábado por el Trofeo de Campeones...

