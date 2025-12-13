Israel mató a otro alto jefe de Hamás, volando su auto con misiles en la Franja de Gaza

En un ataque con misiles en la Franja de Gaza, Israel anunció que mató este sábado a Raad Saad, uno de los jefes de la organización palestina Hamás. Fuentes de la familia de Saad confirmaron su muerte a la AFP y señalaron que el funeral será este domingo.

"En respuesta a la activación de un objeto explosivo de Hamás que hirió a nuestras fuerzas hoy (...), el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la eliminación del terrorista Raad Saad", indicaron en un comunicado conjunto.

El ejército israelí lo describió a Saad como "uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023" contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Saad era el jefe del cuartel general de producción de armas del ala militar de Hamás y uno de los últimos militantes veteranos de alto rango que quedaban en la Franja de Gaza, colaborador cercano de Marwan Issa, el jefe adjunto del ala militar de Hamás", agregó el comunicado del ejército israelí.

Asimismo, se indicó que "ocupó varios cargos de alto nivel y fue una figura central dentro del liderazgo militar de la organización, responsable de la muerte de muchos soldados mediante artefactos explosivos fabricados por las unidades de producción de armas de Hamás durante la guerra".

El ejército israelí señaló que dos soldados de la reserva habían resultado heridos "como resultado de la detonación de un objeto explosivo durante una operación" en el sur de Gaza.

La Defensa Civil y fuentes médicas del territorio palestino, controlado por Hamás, indicaron también este sábado que otro bombardeo israelí mató a cinco personas en el distrito de Tel al Hawa, en el suroeste de Ciudad Gaza, pero al ser consultado por AFP, el ejército israelí se limitó a señalar que "solo hubo un bombardeo en el área en que murió Raad Saad".

Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, dijo que cinco personas murieron luego de que "un vehículo civil" fue impactado cerca de Nabulsi, en Tel al Hawa.

Bassal dijo que los cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa luego de que "aviones israelíes bombardearon el vehículo civil con tres misiles, causando su incendio y la destrucción".

El departamento de emergencias del hospital indicó a la AFP la llegada de los cinco cuerpos y agregó que 25 personas habían resultado heridas.

El cese el fuego entre Hamás e Israel entró en vigor el 10 de octubre, pero sigue siendo frágil y las partes se acusan mutuamente de violación de los términos.

AFP/HB