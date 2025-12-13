Tres artistas cordobesas formaron parte del festival de arte de Qatar

El Qatar International Art Festival (QIAF) celebra su 7a edición en Doha, erigiéndose como un coloso de la diplomacia cultural.

Con más de 500 artistas, el evento es una plataforma clave para el arte global, que este año destaca por una notable presencia de mujeres creadoras, incluyendo una fuerte impronta argentina con eje en Córdoba.

El festival, organizado por MAPS International WLL en colaboración con Katara, se desarrolló del 7 al 12 de diciembre en el Katara Hall – Edificio 12, con la participación de artistas de más de 70 países.

En este contexto de intercambio, tres cordobesas viajaron para exponer sus propuestas, tejiendo lazos entre el corazón de Argentina y el emirato del Golfo Pérsico.

La apuesta cordobesa

Las artistas cordobesas Eugenia Pabon Morales, Griselda Saina y Patricia Márquez llegaron al QIAF tras gestionar su participación de manera independiente, contactándose con la organización a través de las redes sociales. Allí, ellas se encontraron con otros artistas argentinos, consolidando la representación nacional en un evento que recibió 868 inscripciones de 87 países.

En diálogo con Perfil Córdoba, Eugenia Pabon Morales compartió detalles sobre sus propuestas: “Nosotras somos tres artistas de Córdoba que viajamos juntas y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa; estamos muy orgullosas de representar a nuestro país en este evento global”, señaló vía telefónica.

La modalidad de la feria es mixta, con galerías que presentan a sus artistas y artistas independientes que viajaron a exponer sus obras. En cuanto a sus trabajos, las tres artistas se enfocan en la figura femenina y la naturaleza: Pabon Morales se dedica a pintar a mujeres en entornos naturales, Saina pinta mujeres en diversos escenarios y Patricia Márquez se enfoca en el arte orgánico.

La diversidad de temas en el QIAF es amplia, con un foco en proyectos de concienciación sobre el cambio climático y arte de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en el pabellón de la exhibición, un fenómeno se destacó: “Participan más de 500 artistas del mundo pero la verdad es que en general en la exhibición se han visto más mujeres que hombres”, reveló Pabon Morales.



Costumbres arraigadas y respeto

Exponer en un país con “religiones y costumbres muy arraigadas”, como lo define Pabon Morales, presentó un marco cultural distinto. Si bien Qatar es “muy moderno” y la mujer está ganando participación en diversos ámbitos, ciertas normas de vestimenta permanecen.

“Por ejemplo, aquí no podemos mostrar hombros ni mucho menos las piernas, no está aceptado”, explicó la artista. Aunque el turista goza de mayor flexibilidad, a las participantes del evento se les solicitó mantener la prudencia: “Nos han pedido que tengamos un poco más de cuidado en algunas cosas. Que tapemos hombros, que tapemos piernas, que usemos cosas largas”.

A pesar de estas adaptaciones, la experiencia para las artistas ha sido más que positiva. Pabon Morales destacó el trato recibido: “Nos hemos sentido muy bien, muy respetadas. La verdad es que aquí son todos muy serviciales y el respeto hacia nosotras ha sido absoluto. Nos hemos sentido muy cómodas. Simplemente hay que respetar las costumbres locales”.

Con más de 1.500 obras en exhibición diaria, el QIAF 2025 confirmó en una nueva edición su rol de plataforma profesional para impulsar trayectorias artísticas en un entorno global, demostrando que el lenguaje universal del arte sigue tendiendo puentes a pesar de las diferencias culturales.