La AFA habría falsificado un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) habría falsificado un documento para sancionar a Estudiantes de la Plata luego de realizar el pasillo de espalda a los jugadores de Rosario Central. El canalla recibió el polémico título de Campeón de Liga el jueves, un título que apareció de la noche a la mañana.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar al conjunto albirrojo es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, en pleno encuentro entre el “Pincha” y Rosario Central. El hecho se hizo rápidamente viral en las redes sociales y distintos usuarios lo catalogaron como el “PDF Gate”.

Todo indicaría que el PDF fue creado durante el partido del Pincha y el Canalla

En el mismo documento se detalla que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales”, mientras que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Barracas Central, con uno menos, le ganó a Riestra: lesiones, expulsiones y pocas vistas

“Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente”, concluye el supuesto reglamento.

Además, un punto no menor y que contradice a la AFA, es que el PDF está hecho con la versión 25.1.201 de Adobe PDF library, lanzada en septiembre de este año.

PDF está hecho con la versión 25.1.201 de Adobe PDF library, lanzada en septiembre de este año

Cuando salió la metida de pata en las redes, principalmente a través de la cuenta de X de Javier Smaldone, el ente de fútbol modificó la metadata del PDF para que pareciera editado el 12 de febrero, y lo volvieron a publicar. Pero lo que no notaron es que el servidor web siempre informa la fecha de modificación del archivo: en este caso, la segunda versión “maquillada” fue este lunes 24 de noviembre a las 20:09.

Todo indicaría que la modificación del PDF se realizó este lunes

La AFA negó las acusaciones del "PDF Gate"

La AFA publicó un comunicado este lunes para responder a las acusaciones sobre la posible falsificación del documento. En su defensa, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia desestimó las acusaciones y explicó, entre otras cuestiones, que “los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos" y que estos no pueden ser alterados.

La polémica en torno a esta situación surgió luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana para premiar a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En las redes sociales, Estudiantes fue el único club en expresar su disconformidad con la invención de este título, mientras la AFA los obligó a realizar un pasillo.

Con sabor a revancha: Racing ganó un partido para el infarto contra River por los octavos de final

El club de La Plata decidió aceptar este provocador pedido, que incluyó una amenaza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a su presidente Juan Sebastián Verón, pero los jugadores del “Pincha” le dieron la espalda a sus colegas del “Canalla” mientras salían a la cancha en la previa del encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Luego de este partido, en el que Estudiantes se impuso por 1-0 para meterse en los cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo informó que iba a elevar el informe al Tribunal de Disciplina por este pasillo de espaldas.

BGD/ML