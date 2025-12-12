Nueva denuncia contra AFA: la acusan de evadir una fortuna en impuestos y aportes de seguridad social

En el marco de la enorme avanzada judicial que ha puesto en el banquillos propiedades, autos de lujo e inmensos movimientos de dinero de personajes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este viernes la Dirección General Impositiva (DGI) sumó una nueva denuncia contra el ente que dirigen Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino: los acusa de evadir el pago de impuestos y de contribuciones a la Seguridad Social por más de $ 7.500 millones.

El organismo que depende de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), detalló que su estimación del perjuicio fiscal asciende a $ 7.593.903.512, que AFA no habría pagado y debía hacerlo en concepto de Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes.

En la denuncia, firmada por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, Vanina Vidal, se acusa a la AFA de “apropiación indebida de tributos y de los recursos de la Seguridad Social”.

El incumplimiento en el pago de los impuestos habría ocurrido entre agosto-septiembre de 2025. Mientras que los aportes, si bien fueron retenidos, no fueron abonados en el sistema de seguridad social entre diciembre de 2024 y septiembre de este año. En las últimas horas, la AFA finalmente habría ingresado las contribuciones previosionales.

En el escrito de la denuncia la DGI señala que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes “detectó la falta de pago dentro del plazo legal de las declaraciones juradas de los regímenes de retención impositiva SIRE IVA (Imp. 216), SICORE Ganancias (Imp. 217 y 787) y Retención de Contribuciones de la Seguridad Social (Imp. 353)”.

Sin embargo, en el párrafo siguiente aclara que “la referida División informó que las retenciones impositivas se encuentran impagas al 10/12/2025, mientras que los montos correspondientes a las retenciones de contribuciones de la Seguridad Social (Imp. 353), fueron ingresadas en la fecha indicada en su totalidad”.

De acuerdo a la mirada de ARCA, la AFA actuó con dolo y apunta contra el presidente de la entidad, Chiqui Tapia, por ser el “sujeto obligado al ingreso de las retenciones efectuadas". “Podemos concluir que se encuentra el elemento subjetivo requerido en el tipo penal, pues claramente la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”, afirma en la denuncia la DGI.

En cuanto al perjuicio que habría producido el incumplimiento de la AFA, la dirección de ARCA sostuvo: “El gasto público es indispensable para satisfacer las necesidades públicas, y el medio genuino para la adquisición de los recursos es el tributo (básicamente el impuesto). Quien elude dolosamente el justo pago de sus obligaciones, daña la actividad financiera del Estado y entorpece el cumplimiento de sus fines”.

