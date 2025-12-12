La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) anunció ayer jueves una nueva movilización que se llevará a cabo el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo para demostrar el rechazo al Proyecto de Ley de Modernización Laboral. Según se pudo saber, contará con la adhesión de la Asociación de trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM).

La CGT convocó marcha a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral de Javier Milei

Este viernes 12 de diciembre se reunirá el comité a cargo de la organización de la marcha para definir los últimos detalles de lo que será esa jornada contra la reforma laboral que ayer presento el presidente Javier Milei en la Cámara de Senadores.

En sintonía con lo que estaba pasando en el Senado que se dispone a tratar la reforma laboral, los sindicatos anunciaron un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno, comenzando por esta movilización, ya que la central obrera considera que el proyecto es “regresivo” por flexibilizar contrataciones y despidos, limitar el derecho a huelga en servicios esenciales y recortar derechos sindicales.

Algunos de los puntos más cuestionados son el Banco de Horas, la extensión de jornadas a 12 horas, los cambios en las vacaciones y las restricciones al derecho a huelga, que, según la CGT, violan el artículo 14 bis de la Constitución.

ATE se adhiere a la medida de fuerza convocada por CGT

La secretaria general adjunta de la Asociación de trabajadores del Estado (ATE), Mercedes Cabezas, confirmó en un comunicado de prensa la participación activa del sindicato en la movilización convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre a las 15:00, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La dirigente explicó en la misiva que ATE fortalecerá la jornada con medidas de acción directa en todas las provincias, con el objetivo de “defender los derechos conquistados por el conjunto de las y los trabajadores del Estado”.

La CGT advirtió que rechaza la reforma laboral "porque plantea una quita de derechos"

Además, Cabezas enmarcó la convocatoria en un clima de creciente tensión. En esa línea, señaló que el modelo estatal propuesto por el oficialismo “se estructura sobre la idea de reducir al mínimo la presencia del Estado en la vida cotidiana, al tiempo que refuerza su capacidad coercitiva”.

“El Estado que propuso La Libertad Avanza prioriza el monopolio legítimo de la fuerza, recorta derechos y saquea recursos. A través del miedo y la persecución, estigmatizan y discriminan, y pretenden que nos quedemos inmóviles”, aseguró la dirigente, remarcando que las recientes medidas gubernamentales afectan tanto a trabajadoras y trabajadores estatales como a los distintos sectores productivos del país.

Cabezas mencionó que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en coordinación con las dos CTA, decidió acompañar la movilización de la CGT para expresar un rechazo conjunto a la reforma laboral que se debate a nivel nacional. Desde el sindicato advierten que el proyecto oficial “no solo flexibiliza las condiciones laborales, sino que también compromete la estabilidad, los derechos básicos y el funcionamiento mismo de la administración pública”.

UOM marcó un horario de reunión

Desde la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) avanzaron en la convocatoria marcando como horario a las 12:00 del 18 de diciembre para la reunión en Belgrano y Paseo Colón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, la Seccional Capital anunció, por medio de un comunicado oficial que se adhiere a la medida de fuerza convocada por la CGT. Agregaron además que la consigna es “en defensa de los derechos laborales”.

