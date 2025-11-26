La CGT y empresarios pyme avanzan en una agenda común ante las reformas del Gobierno

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), mantuvo un encuentro junto a empresarios de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en donde hubo consenso sobre la necesidad de impulsar una agenda en común ante las reformas del Gobierno Nacional.



En este marco, los dirigentes gremiales y los empresarios dialogaron sobre la agenda de la producción y el trabajo que se viene impulsando desde hace meses desde los sectores para encontrar soluciones a los problemas coyunturales que afectan a las partes.



“Esta convocatoria de la CGT para reunirse con CGERA y CAME es importante porque pudimos intercambiar opiniones sobre la actualidad, el sector productivo, sobre todo el industrial y también el comercial. Pudimos discutir las necesidades, sobre qué podemos ceder cada uno para mejorar la situación de los trabajadores y de los empresarios en el momento que estamos viviendo. Fue un encuentro muy positivo y vamos a crear mesas de trabajo para estos temas”, manifestó Marcelo Fernández, Presidente de CGERA.



Además, Fernández remarcó la importancia de “acercarles a los legisladores y al Gobierno Nacional propuestas hechas por el sector privado y por las partes interesadas, para que no legislen otros que no conocen en profundidad cada una de las actividades y la problemática general de las empresas y de los trabajadores”.

Desde la CGT se hizo hincapié en la caída en los puestos de trabajo en los últimos meses y valoró positivamente la asociación entre la inversión productiva y los trabajadores. Además, se remarcó la necesidad de construir una agenda concreta para defender la matriz productiva argentina. En este sentido, se conversó sobre las temáticas vinculadas a la competitividad, los costos de logística y la presión fiscal y el nivel de las importaciones.



La CGT sobre la reforma laboral: “Sin letra chica y sin baja de impuestos, no hay diálogo posible”



Asimismo, los empresarios PYMES explicaron que es necesario un entorno donde la carga burocrática, los costos logísticos y de energía, la presión fiscal y el sistema financiero, la infraestructura, la estabilidad monetaria, control o mercado para las tarifas públicas, las normas laborales y los fallos judiciales no sean anclas, sino trampolines. En este sentido, se argumentó que estas condiciones son necesarias para fortalecer el mercado interno y tener la espalda necesaria para salir a conquistar mercados internacionales de igual a igual.



También, se planteó que es necesario segmentar a las empresas, ya que las realidades de una pequeña empresa distan mucho de una grande o multinacional, y el tratamiento igualitario en todas las variables, no solo es inequitativo. Por lo tanto, comentaron sobre la necesidad que se legisle de una manera diferente e integral a las PYMES, en especial a las de mano de obra intensiva, como Industrias, algunos servicios y pequeños comercios.



Por este motivo, se hizo hincapié en la importancia de avanzar en normas impositivas, laborales, previsionales, el sistema normativo, tarifas y el sistema financiero abarcadas en una gran Ley Pyme que se constituya con todos y cada uno de los actores en la mesa, para que no sea como es de costumbre, que las normas terminan siendo resistidas y a muy corto plazo, no obteniendo el resultado deseado o, peor aún, el resultado contrario al esperado.

