El economista Martín Simonetta, en entrevista con Canal E, evaluó el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno y planteó dudas sobre su profundidad y su capacidad para mejorar la competitividad argentina.

Reformas laborales: ¿avance significativo o cambio insuficiente?

Simonetta resaltó que la reforma laboral propuesta representa un paso adelante, aunque todavía insuficiente para transformar por completo el funcionamiento del mercado de trabajo en Argentina. “Uno lee los proyectos y se ven cambios, tal vez cambios de grado, pero no cambios de fondo”, advirtió.

Subrayó que continúa siendo muy elevado el costo de contratación y desvinculación: “El costo de salida, el costo por despedir, es enorme y nadie entra donde no puede salir” , dijo, al asegurar que esta rigidez desalienta la inversión. Recordó además el desequilibrio estructural del mercado: “Por cada trabajador en blanco hay un trabajador en negro; da un uno a uno”.

El economista planteó que el interrogante central no es solo si la reforma mejora procesos, sino si realmente vuelve al país atractivo para invertir. En este punto vinculó la discusión con el sistema previsional: siete de cada diez jubilados cobran la mínima, lo cual, según explicó, vuelve aún más compleja cualquier reforma integral.

Competitividad, dólar y el verdadero costo argentino

Simonetta pidió observar el debate dentro del contexto internacional: Argentina compite con China y otros países asiáticos para atraer inversión. Sin embargo, remarcó que las modificaciones propuestas parecen insuficientes frente al verdadero desafío: el costo argentino. En este sentido, sostuvo: “Son reformas que tal vez sean leves y no reduzcan el tema de fondo, que es el costo de producir en la Argentina”.

También relacionó la competitividad con la política cambiaria. Explicó que un dólar intervenido y caro encarece la mano de obra y profundiza la falta de competitividad. “Si se liberara el tipo de cambio por completo podríamos tener un camino más sincero a una mayor competitividad”, señaló, recordando el problema de las reservas netas negativas.

Finalmente, planteó dudas sobre el impacto real del paquete de reformas en la generación de empleo: “La pregunta es si estos cambios realmente generan un atractivo de la economía en términos del tema laboral”, afirmó, y advirtió que incluso aprobada tal como está, la norma podría producir cambios moderados y sin una mejora inmediata en los incentivos a contratar.



